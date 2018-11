SAT investiga a deportistas y equipos de la Liga MX

Hace tres meses, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), detectó irregularidades en la situación fiscal de Veracruz.

Sin embargo, Samuel Magaña Espinosa, administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT, declaró que no sólo en el conjunto escualo detectaron irregularidades.

En ese tema las investigaciones van muy avanzadas, están en curso, de hecho tenemos ya detectadas irregularidades importantes y no estoy hablando exclusivamente del Club Veracruz

Te puede interesar: Cofece investiga al futbol mexicano por presunto monopolio en fichaje de jugadores

El servidor público también manifestó que irán paso a paso, ya que la fiscalización en el país ha cambiado.

“Identificamos una conducta y quien caiga en esa conducta, y no sólo son futbolistas, puede haber de otros deportes o de otras profesiones que tengan la misma mecánica. Hoy empezamos con invitaciones y otro tipo de acercamientos con contribuyentes no todo es una auditoría. El SAT no actúa hasta que abre una auditoría”, cerró.