Scarlett Camberos recibe apoyo de aficionadas; piden un alto a la violencia contra futbolistas

Durante las última semana, el nombre de Scarlett Camberos ha sido uno de los más mencionados por el lamentable incidente que vivió de ser acosada, un tema que la orilló a dejar su estancia en México e ir a jugar a los Estados Unidos, por lo que la afición se hizo sentir en el estadio Azteca.

Un par de aficionadas se aparecieron en el Coloso de Santa Úrsula para mandar un contundente mensaje en apoyo a la ex futbolista de las Águilas, además de levantar la voz en contra de las otras jugadoras que han sido víctimas del acoso.

Te puede interesar: Scarlett Camberos: quién es la capitana del América que ha denunciado acoso

“Ninguna otra futbolista violentada. No estás sola Scarlett” y “Justicia para Scarlett“, fueron los carteles que mostraron las seguidoras de las Águilas, que portaban el jersey del equipo de Coapa, esto durante el juego ante las Chivas.

🟣👏 Durante el clásico entre @AmericaFemenil y @ChivasFemenil se pudo observar a dos jóvenes que portaban un cartel de apoyo, pidiendo justicia para #ScarlettCamberos en el @EstadioAzteca.https://t.co/VY6MXubJPa



📹 Oswaldo Figueroa pic.twitter.com/uGNzzP7XUL — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 25, 2023

Scarlett Camberos todavía no es olvidada en Coapa. El futbol femenil mostró una vez más que va más allá de colores. La situación que vivió la ex jugadora de las Águilas no pasó desapercibida entre los aficionados que fueron al Clásico de México en el Azteca.

La empatía se puso una playera de futbol. No importó el color de la pasión que inundó el dos veces inmueble mundialista. Azulcrema, rojiblanco y hasta uno que otro perdido con otros colores, dejaron ver el apoyo a la antes 24 del club amarillo.

“Es un tema muy delicado, obviamente que está mal, que una jugadora se tenga que ir, dejar su profesión, no es para nada normal, es triste porque era la capitana, seleccionada, una lástima. Ojalá vuelva, ella siempre va a tener las puertas abiertas en América”, dijo un aficionado.

Aficionados de Chivas y América mostraron su apoyo a Scarlett Camberos tras el acoso que sufrió la ex jugadora Azulcrema ⚽️🦅🐐



📹: @MiguelElDelEsto



👉🏻 https://t.co/JgVCTk3Cqp pic.twitter.com/8f3fdvzgUw — Esto en Línea (@estoenlinea) March 25, 2023

El respaldo fue más allá de colores, incluso las aficionadas del Guadalajara mostraron empatía con la jugadora, la forma en que salió las lastimó. “Hay que apoyarnos entre mujeres, así seamos del equipo se seamos, todas somos las mismas, esto no puede volver a suceder”.

La forma en que sucedió todo indignó a otra seguidora, las redes sociales eran un sitio para compartir su vida y ahora, ni siquiera en las redes, se sienten seguras. “Ni en redes sociales estamos seguras, lo bueno es que han salido jugadoras como Desireé, Deneva Cagigas, muchas que lo han sufrido, debe de haber más apoyo en redes, con los clubes, en todos lados donde esté una mujer merece respeto”.

Futbol Dinora Garza levanta la voz contra el acoso en la Liga MX Femenil

Camberos tomó la decisión de salir del club, pero los aficionados al futbol y en especial todos aquellos que disfrutan de la Liga Femenil, lamentaron que una de las jugadoras más importantes de la competencia, tuviera que salir de la manera en la que lo hizo. El Azteca se dejó sentir en todo momento, el apoyo para Scar fue total.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otro lado, el Clásico vivió una noche impresionante. La gente abarrotó las zonas que se salieron a la venta. La naturaleza del partido recordó a los viejos tiempos, donde aficionados de ambos lados podían convivir sin ningún problema. Las familias se dividieron con las playeras de ambos equipos. Chivas tuvo una pequeña ventaja en la entrada general, pero las Águilas no se quedaron muy lejos de empatarlas. El partido más importante del torneo hizo vibrar al Coloso de Santa Úrsula.

Publicado originalmente en el ESTO