¡Se acabó la espera! Inicia la Champions y te decimos dónde verla

Este martes regresa la UEFA Champions League, 32 equipos luchan por ser el mejor de Europa y aquí te decimos el canal y la hora por donde podrás disfrutar de los juegos de apertura.

Esta temporada tiene a los mexicanos Héctor Herrera con el Atlético de Madrid, Hirvin Chucky Lozano con el Napoli y Edson Álvarez del Ajax, como atractivos a seguir para la afición mexicana.

💻 My computer

↳📁 Videos

↳📁 Things you love to see

↳📂 2019/20 #UCL pic.twitter.com/bE71TigqHG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2019

Además, Cristiano Ronaldo mantiene el objetivo de llevar a la Juventus de Turín por fina a un titulo de Europa, el cual no consigue desde hace 23 años.

El Guiuseppe Meazza de Milán y el Parc Olympique Lyonnais en Lyon serán los escenarios de zapata inicial, en el primero en punto de las 11:55 de la mañana tiempo de México, por Fox Sports el Inter recibe al Slavia Praga, mientras que a la misma hora por ESPN el Olympique Lyon reciba al Zenit de San Petesburgo.

La jornada la complementan en punto de las 14:00 horas:

Napoli vs Liverpool por ESPN

Ajax vs Lille por ESPN2

Benfica vs Leipzig por ESPN3

Borussia Dortmund vs Barcelona por Fox Sports

Chelsea vs Valencia por Fox Sports 2

Salzburg vs Genk por Fox Sports 3

Para el miércoles 18 de septiembre

A las 11:55 horas tiempo de México:

Olympiacos vs Tottenham por Fox Sports

Brugge vs Galatasaray por Fox Sports 2

A las 14:00 horas tiempo de México:

PSG vs Real Madrid por ESPN

Bayern Munich vs Estrella Roja por ESPN 2

Shakhtar Donestk vs Manchester City por ESPN 3

Atlético de Madrid vs Juventus por Fox Sports

Dinamo Zagreb vs Atalanta por Fox Sports 2