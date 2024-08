A 20 años del gol de Israel Castro al Real Madrid: mucha gente me ubica por ese gol

El Real Madrid es el máximo ganador de la Liga de España y de la Champions League, en sus filas han pasado la mayoría de los mejores futbolistas del mundo. Pero allá en el 2004 un jovencito mexicano llamado Israel Castro silenció el estadio Santiago Bernabéu una vez que con un zapatazo desde afuera del área anotó el gol con el que Pumas de la UNAM venció a los merengues en la disputa del Trofeo Santiago Bernabéu.

A dos décadas de ese hecho en el recinto de Paseo de la Castellana y Concha Espina. El ahora ya retirado Israel Castro en charla con el ESTO recordó aquel bello momento de su trayectoria en lo que fue un año inolvidable para el Club Universidad Nacional y por supuesto para sus seguidores ya que además conquistaron el bicampeonato en la Liga MX.

“La verdad es que es un muy grato recuerdo, de hecho. Mucha gente me ubica por ese gol, se acuerdan, y la verdad es que no he hecho muchos goles y los pocos que he hecho dos o tres han marcado mucho ya sea una situación en particular o a mí en particular. Fue una gran experiencia”, expresó quien fuera canterano del cuadro del Pedregal.

Reconoció que, gracias a Hugo Sánchez, exjugador blanco y entonces director técnico de los felinos. Se pudo disputar el compromiso internacional de gran relevancia para Pumas ya que para el Real Madrid es un cotejo que desarrolla prácticamente año con año.

Pero sin menosprecio por tratarse de un partido que se efectúa ante su afición. Está en disputa un trofeo y muchas veces sirve para presentar a la nueva plantilla para la temporada que está por iniciar.

"Otra vez gracias a Hugo (se dio el juego) a él lo buscan y llaman para hacer el partido. Si no hubiera estado Hugo muy probablemente a lo mejor no se hubiera dado esa invitación a un evento histórico de un equipo mexicano el poder ir y jugar el trofeo el Santiago Bernabéu por el aniversario del estadio", comentó.

Resaltó: “Fue algo histórico, fue una gran experiencia para todos, pues nos fuimos una semana antes, entrenamos en las instalaciones del Real Madrid. En las viejas porque ahora ya están en Valdebebas y antes estaban en otro lugar y bueno fuimos a entrenar, conocer un poco el lugar”.

Presumió que se derrotó al Real Madrid de los Galácticos. Aquel que tenía entre sus filas a elementos como Zidane, Figo, Owen, Casillas, Beckham, Morientes, Solari, Raúl, por mencionar algunos.

“En general que la experiencia fue grande y luego pues la cereza del pastel es ir a ganar el partido contra un equipo que también fue histórico. Más allá de si consiguieron o no consiguieron logros. Pues haber reunido a esos grandes jugadores en un mismo equipo. Pues era también histórico para el club, tanto que los llamaron los Galácticos y luego ir nosotros a ganar y luego a mí me toca hacer ahí el gol, la verdad que fue una experiencia maravillosa”.

Explicó que aquel disparo con la parte externa del pie derecho tras hacer una pared con “Parejita” López para vencer al portero César Sánchez fue una acción rápida. Pero de la que nunca dudó en realizar. Por fortuna el balón salió por el espacio que vio para poner el 1-0 al minuto 70 en ese encuentro.

Sí, sí, la verdad que sí (así era el disparo), mucha gente me dice, pero ¿cómo? ¿lo pensaste o no lo pensaste?, pero son de esas veces que se abre el espacio, el hueco, lo ves. Me acuerdo perfecto como vi ese espacio, ese hueco y como que hasta dije mira. Nunca pensé que le fuera a pegar así como lo pensé en ese momento porque fue muy rápido. Pero así se dio y mira que buen goldijo el multicampeón con Pumas

Israel Castro guarda la playera con la que le anotó al Real Madrid

Israel Castro cuenta con mucha emoción esa experiencia que marcó su trayectoria y sobre lo que sucedió después del juego. Admitió que en ningún momento buscó cambiar la playera con alguna de las estrellas del Real Madrid y menos cuando se encargó de hacer el tanto de la victoria. Aunado a que después del silbatazo había cierta molestia de los elementos del cuadro español por la derrota.

“La verdad es que no fui muy cambiador de playeras. Me gustaba conservar la mía porque me gustaba regalársela a la familia, era como una especie de gratitud a la familia o de detalle a la familia. Entonces la verdad es que cambié muy pocas playeras y esa vez pues menos, dije ‘esa playera me la quedó’, no la quise cambiar”.

Abundó: “Algunos (compañeros) intentaron cambiar o intentaron buscar ese cruce de miradas para hacer el cambio de playeras, al menos en el campo. Pero que yo recuerde ellos salieron un poco dolidos y creo que en el vestidor ya se pudieron acercar y hacer algún un cambio de playera. Pero yo no. En ese momento no quise cambiar la playera que es histórica, dije ‘me la quiero conservar’ y de hecho la tiene guardada por ahí mi papá, dije ‘esa es histórica’ y me la quedé”.

