Sebastián Córdova, convertido en el amuleto de las Águilas

El trébol de la suerte y talismán, Sebastián Córdova, está convertido en el cambio revulsivo y mágico del América. El joven hidrocálido ha destrabado varios nudos y le ha dado a las Águilas puntos vitales. Silencioso y letal Córdova, tímido frente a los micrófonos, acepta su “don”: “Creo que he aprovechado muy bien las oportunidades que me dan, son escasas, pero lo he hecho bien, me ha tocado marcar”, dijo a ESTO. El novel jugador ríe al referirse a él como el amuleto amarillo, el nuevo “Gansito” Padilla: “Se me ha dado el gol, doy gracias a Dios”. La ayuda divina está presente, pero también el trabajo diario; darle fuerza y efecto a un balón no cae del cielo: “Entreno fuerte, me gusta quedarme a disparar, mejorar mis tiros”, contó Córdova.

Sebastián no es delantero, sin embargo, la red y él han hecho buena química: “Afortunadamente me ha tocado marcar, lo importante es que gane el equipo”. Los reflectores, aunque todavía son pocos, lo comienzan a alumbrar: “Se me están dando las cosas, pero apenas estoy comenzando, tengo que trabajar de la misma forma para ganarme un lugar”, aseguró. Córdova vio desde la banca el triunfo en el Clásico: “Se sintió muy bonito ganarlo, me quedé con las ganas de jugar, pero viene otro, ojalá me toque”, relató. Sebastián, a pesar de ser de Aguascalientes, sabe lo que es representar al América: “América es pasión, es orgullo, no se puede perder contra Chivas, te lo enseñan desde inferiores, desde los 15 años sé eso”. Córdova sabe que el balón y la red son sus cómplices: “Anotar un gol es muy bonito, hacerlo a Chivas es más, ojalá me toque, pero lo importante es ganar".

EL TRICOLOR EN SU MENTE

Sebastián es joven, pero con metas altas, en su mente se atraviesa el deseo de ser seleccionado mayor, por ahora es parte del Tricolor Sub-22: “Quiero estar en la Selección, ahorita con la 22 tenemos una gira, espero que nos vaya bien”, dijo. Si Córdova se mantiene en el combinado nacional, vienen pruebas de alto calibre: “En julio son los Panamericanos y más adelante son los Juegos Olímpicos, voy a trabajar para poder estar”, dijo.