Seis momentos del Mundial Rusia 2018 en los que intervino el VAR

La velocidad de un deporte como el futbol ha rebasado por mucho al ojo humano, tras varios años de polémica y dudas, la FIFA decidió echar mano de la tecnología, cuyo aporte ha beneficiado a deportes como el tenis y el futbol americano.

El Árbitro Asistente de Video (VAR por sus siglas en inglés) fue estrenado en 2016, dos años después ha sido factor clave para impartir la justicia en el Mundial de Rusia 2018 en varios partidos.

Francia vs Australia

La primera victoria de los galos fue a causa del VAR. Una falta no marcada a Antoine Griezmann fue revisada por el árbitro central, Andrés Cunha, quién cambió de opinión y determinó la pena máxima que el mismo delantero del Atlético de Madrid haría efectivo por el gol del triunfo.

Perú vs Dinamarca

En el minuto 43, el número 8 de la Selección Peruana, Christian Cueva, recibió una falta dentro del área por parte del danés Yussuf Poulsen. Bakary Gassama decidió someter la jugada a revisión e hizo válida la falta en favor de “La Bicolor”. Desafortunadamente el penal fue errado el mismo jugador.

Not sure that this was a pen 🤔 I think Denmark have been mugged off there. #var #football #worldcup #worldcup2018 #ENGTUN pic.twitter.com/JJZXDyAkMO — Matty Inniss (@InnissMatty) 21 de junio de 2018

Suecia vs Corea del Sur

Los europeos se vieron beneficiados en su regreso al mundial al ser revisada una clarísima falta no marcada por el central, Joel Aguilar en el minuto 62. El defensa central de los Suecos, Andreas Granqvist cobró la pena máxima que le dio los tres puntos a su escuadra.

📌 #Sweden 1 - 0 #South Korea



Sweden marked their first appearance in the #WorldCup for 12 years by beating South Korea thanks to a penalty from captain Andreas Granqvist that was awarded after a video assistant referee (VAR) review. #3Sports pic.twitter.com/OzLjmxjDC0 — #TV3GH (@tv3_ghana) 19 de junio de 2018

Inglaterra vs Túnez

En la Arena Belgrado, la escuadra africana empató los cartones desde los once pasos gracias a Ferjani Sassi. El silbante, Wilmar Roldán, decidió revisar la validez de la falta cometida; el VAR sirvió en esta ocasión para avalar su decisión.

Contando el del primer tiempo entre #ENG y #TUN, han pitado un penalti en la mitad de los encuentros de #Rusia2018 (7/14). VAR. pic.twitter.com/CntIQgOMW5 — Marcos📈 (@SeasonsMarcos) 18 de junio de 2018

España vs Irán

Los iraníes se vieron afectados por videoarbitraje, Saeid Ezatolahi se encontró un rebote que envió al fondo de la red. Nuevamente Andrés Cunha solicitó el VAR para percatarse que el centrocampista se ubicaba en fuera de lugar y anular el gol que pudo significar el empate.

Australia vs Dinamarca

Yussuf Poulsen cometió una mano en el área en un tiro de esquina de los Australianos, el silbante español, Mateu Antonio decidió recurrir a la repetición, la infracción era clara, el capitán Mile Jedinak metió el empate para los “socceroos” en el minuto 37.