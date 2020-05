Selección femenina de EU, decepcionada porque juez rechazó demanda por igualdad salarial

Los Angeles, EU.- Un juez federal rechazó la demanda de las jugadoras de la Selección femenina de futbol de Estados Unidos contra la federación nacional para recibir las mismas ganancias que sus compañeros del equipo masculino.

El fallo supone un varapalo para la batalla judicial que sostienen desde hace un año las actuales campeonas del mundo, que rápidamente avanzaron que apelarán la decisión.

De acuerdo con la resolución, de 32 páginas, el juez Gary Klausner de la Corte del Distrito central de California, en Los Ángeles, desestimó la reclamación del equipo femenino por discriminación salarial, fallando a favor de la Federación estadounidense (US Soccer).

Sin embargo, el juez sí permitió que algunas de las peticiones de las jugadoras por diferencia de condiciones respecto a sus colegas masculinos en áreas como vuelos, alojamientos de hotel y servicios médicos puedan ser vistas por un tribunal el próximo 16 de junio en Los Ángeles.

La vocera de las jugadoras, Molly Levinson, declaró que el fallo las dejó "sorprendidas" y "decepcionadas".

"Confiamos en nuestro caso y estamos firmes en nuestro compromiso de asegurar que las niñas y mujeres no serán menos valoradas por su género", dijo Levinson en un breve comunicado.

"Hemos aprendido que existen tremendos obstáculos para el cambio. Sabemos que se necesita valentía y coraje y perseverancia para hacerles frente. Apelaremos y seguiremos adelante", subrayó la portavoz de la selección.

Jugadoras como Christen Press o Megan Rapinoe, Balón de Oro femenino de 2019, también se pronunciaron en contra del fallo.

"Nunca dejaremos de luchar por la igualdad", subrayó en Twitter Rapinoe, conocida por su activismo a favor de la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTI.

Las jugadoras estadounidenses presentaron la demanda contra la federación en marzo de 2019 reclamando recibir las mismas ganancias que la selección masculina y pidieron un pago retroactivo de 66 millones de dólares en virtud de la Ley de Igualdad de Salario.

1/2 We are shocked and disappointed with today's decision, but we will not give up our hard work for equal pay. We are confident in our case and steadfast in our commitment to ensuring that girls and women will not be valued as lesser just because of their gender. — mollylevinson (@mollylevinson) 1 de mayo de 2020

En el fallo, el juez alegó que recibió evidencias de que las jugadoras habían rechazado una oferta para ser remuneradas como los internacionales masculinos.

"La historia de las negociaciones entre las partes demuestra que la WNT (selección femenina de Estados Unidos) rechazó una oferta para ser remunerada bajo la misma estructura de pago por juego que la MNT (selección masculina)", señaló Klausner en el texto.

"En consecuencia, las demandantes no pueden ahora considerar retroactivamente su CBA (convenio colectivo de trabajo) peor que el CBA del MNT", argumentó.