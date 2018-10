¿Cerca del Tricolor? Martino ya no será DT del Atlanta

El argentino Gerardo Martino no será más entrenador del Atlanta FC y con ello se abre la posibilidad de que “Tata” se acerque más al banquillo de la Selección Mexicana.



El mismo club de la MSL lo confirmó a través de sus redes sociales: saldrá de la institución al final de la temporada tras rechazar la extensión del contrato.

Desde semanas atrás, Martino se convirtió en la principal carta para asumir la dirección técnica del Tricolor e incluso reportes afirman que las negociaciones han estado muy avanzadas.

Martino set to depart #ATLUTD at season’s end



Sin embargo, el pasado viernes el argentino negó que mantenga contactos para dirigir a la selección mexicana y aseguró estar centrado únicamente en el Atlanta United.

"No tengo nada que decir. No tengo por qué clarificar cosas que yo no he dicho. Esto siempre es igual: cuando haya alguna noticia, nos aseguraremos de informar, hasta entonces, nada ha cambiado desde la última vez que hablamos", dijo esa vez.

Martino tiene al Atlanta como líder de la Conferencia Este y mejor equipo de la liga, con 66 puntos en 32 partidos, y es el máximo favorito a hacerse con el título.