Sergio Bernal preocupa tras mensaje en redes sociales, ¿Delicado de salud?

El histórico ex portero de Pumas, Sergio Bernal, encendió las alarmas con un preocupante mensaje en sus redes sociales. El escrito provocó preocupación en sus seguidores y las especulaciones comenzaron en cuanto al motivo del mismo.

“Jugué más de 500 partidos. Sé qué se siente ganar, empatar y perder. Lo que nunca supe es qué se siente rendirse. Ahora tengo un partido muy importante y nuevamente buscaré ganar. Nunca jamás me rendiré”, escribió en su cuenta de Instagram.

El contenido del mensaje causó bastante angustia entre los fanáticos de Pumas y del futbol mexicano. Muchos señalaron que el ex guardameta padece de alguna enfermedad, pero hasta el momento ni el mismo Bernal ni nadie han revelado más detalles.

Lo único que le quedó a los seguidores fue brindarle su apoyo, y algunos más le recordaron cómo influyó su figura dentro y fuera de la cancha cuando era jugador activo. A este tipo de mensajes se sumaron ex compañeros de Bernal como Leandro Augusto y Efraín “Chispa” Velarde.

“Vamos, mi Berni. Tu fortaleza mental siempre te sacó adelante y esta vez no será la excepción”, escribió el ex lateral universitario, mientras que el también ex capitán de los Pumas, Joaquín Beltrán siguió con las palabras de aliento, “te quiero mucho, Sergio. ¡Vas a ganar otra vez carajo!”, dijo el "capi".

Posteriormente, el exarquero borró la publicación de su cuenta de Instagram.

Sergio Bernal cumplirá 54 años el próximo 9 de febrero. Se retiró del futbol profesional en 2010 y en su carrera destaca ser una pieza invaluable para los Pumas como guardameta.

Fue uno de los artífices universitarios para ganar el bicampeonato del Clausura y Apertura 2004, el título del Clausura 2009, además del Trofeo Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en 2005 y el Campeón de Campeones de 2003-2004.

Jugó 400 partidos con Pumas, donde recibió 499 goles y mantuvo su valla invicta en 121 ocasiones. También tuvo un breve paso por Puebla y los Correcaminos de la entonces Liga de Ascenso.

