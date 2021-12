Sergio Kun Agüero anuncia su retiro del fútbol profesional

El delantero argentino del Barcelona Sergio ‘Kun’ Agüero anunció este miércoles que abandona el fútbol profesional debido al “problema” de corazón que tuvo «hace un mes».

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional”, afirmó Agüero, muy emocionado, en un acto en el Camp Nou, en el que confirmó que los médicos le dijeron que “lo mejor era dejar de jugar”.

“Es un momento muy duro, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud”, afirmó Agüero, al que le costaba hablar de la emoción.

Arropado por los jugadores del Barça, el presidente del club, Joan Laporta, o el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, entre otros, Agüero se deshizo en agradecimientos a “Avellaneda, al Atlético de Madrid y a la gente del City, a la gente del Barça y a la selección argentina, que es lo que más amo”.

La pesadilla para el argentino empezó el pasado 30 de octubre pasado cuando en el minuto 40 del partido de Liga contra el Alavés en el Camp Nou (1-1) se echó al suelo, mareado y agarrándose el pecho.

🤟 𝐔𝐧 𝐂𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞. pic.twitter.com/08ReHJeFEw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 15, 2021

Atendido sobre el césped, pudo abandonar el campo por su propio pie, pero tras ser examinado en un hospital se le detectó una arritmia y se anunció una baja de tres meses.

Poco después, empezaron las primeras especulaciones sobre una retirada definitiva del ‘Kun‘, que, en su momento, desmintió.

El jugador, que apenas podía retener las lágrimas, precisó que tomó “la decisión hace diez días. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había muchas”.

#FuerzaKun ¡Gracias, querido @aguerosergiokun! Gracias por tantos años de fútbol, gambetas, goles y alegrías con la Albiceleste. Estarás por siempre en los corazones de cada argentino y te alentaremos toda la vida👏



¡Todo lo mejor para lo que venga!



📝https://t.co/BoRVMieKfJ pic.twitter.com/OauliLeJRB — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 15, 2021

“Ahora estoy bien”, dijo Agüero, aunque reconoció que “las primeras semanas fueron duras, pero cuando me hice la primera prueba física en la clínica, y después los médicos me dijeron que había una posibilidad muy grande de que no podría seguir, empecé a mentalizarme”.

“Cuando me llamaron y me dijeron que era definitivo, tardé unos días más en procesarlo. Ahora estoy bien, pero sí que fue difícil”, explicó.

“Estoy muy orgulloso por mi carrera y muy feliz, siempre he soñado jugar al fútbol desde los cinco años, cuando toqué una pelota”, añadió el delantero azulgrana.

Thank you, Sergio 💙#ManCity pic.twitter.com/idj2Rf8RxL — Manchester City (@ManCity) December 15, 2021

“Menos mal que me pasó ahora y no antes (más joven)”, afirmó Agüero, de 33 años, considerando que deja el fútbol con una gran carrera tras de sí en la que lucen varios trofeos.

“Fueron muchos momentos lindos” en esa carrera, dijo Agüero, que entre ellos, destacó especialmente “La copa América, me tocó estar acompañando a los chicos, he jugado dos, tres partidos, pero sentía que era lo que estábamos buscando hace años y por suerte se consiguió, y fui muy feliz”.

Agüero se tomará ahora un descanso, pero en el futuro espera “seguir vinculado al fútbol”.