¿Siempre si se queda? Neymar publica foto con nueva camiseta PSG

El delantero brasileño Neymar publicó el sábado una foto en la que se lo ve vistiendo la camiseta del Paris Saint Germain para la temporada 2018-19, en medio de las crecientes especulaciones de que podría dejar al campeón francés al final del actual periodo.



"Orgulloso de vestir la nueva camiseta y seguir dándoles alegría", dijo el delantero de 26 años, que se está recuperando de una cirugía en un pie, en su cuenta de Twitter.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh — Neymar Jr (@neymarjr) 12 de mayo de 2018

Informes de prensa afirman que Neymar, quien se unió al PSG desde el Barcelona en agosto por un récord de 222 millones de euros (265 millones de dólares), le dijo a los directivos del PSG que quería abandonar el club. De acuerdo a los reportes, el atacante querría jugar en el Real Madrid, que intentó ficharlo en 2013 cuando todavía jugaba en el Santos.

Neymar ha estado fuera de acción desde que se torció un tobillo y se fracturó un dedo de un pie el 25 de febrero, lo que lo llevó a someterse a una cirugía en Brasil mientras intenta recuperar para el Mundial que comienza en junio en Rusia. En la primera fase del torneo, Brasil integrará el Grupo E, donde se medirá con Serbia, Costa Rica y Suiza.