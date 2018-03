Sin Messi, Argentina enfrentará a España

MADRID.- La Selección argentina de futbol enfrentará a su similar de España sin el delantero Lionel Messi, debido a que se resintió de una molestia en los isquiotibiales de la pierna derecha.

El presidente de la Asociación de Futbol Argentino, Claudio Tapia, confirmó la ausencia del jugador del FC Barcelona en el partido amistoso que se jugará este martes, correspondiente a la fecha FIFA.

Tapia dio a conocer que el conjunto culé no fue el que hizo la petición de que Messi no jugara, sino que el cuerpo médico de la "albiceleste" tomó la decisión de no arriesgarlo.

El dirigente aseguró que en Barcelona saben que Argentina lo va a cuidar siempre y si el "10" no está bien, tiene la confianza para hablar con los doctores y se toma la decisión que sea conveniente, ya que tienen como objetivo en común la Copa del Mundo.

Ante ello, Ever Banega se perfila como el reemplazo de la "Pulga" en el Wanda Metropolitano para enfrentar a un conjunto español que ansía conseguir la victoria que se le negó ante los alemanes.