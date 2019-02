Sir Alex Fergusson volverá a dirigir al Manchester United

El mítico entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, volverá a dirigir un partido de los Red Devil en un partido a beneficencia de una de las fundaciones del equipo inglés.

El partido se hará para conmemorar el triplete que consiguió el conjunto rojo hace 20 años y guiará a un equipo que estaría conformado por leyendas del club, mientras el rival sería el Bayern Munich, equipo al que le arrebató la Champions de 1999.

Será el 26 de mayo de este año, justamente 20 años después de aquella final en Barcelona, conocido como el “milagro”, donde su actual técnico, Ole Gunnar Solskjaer, marcó para darles el título.

Sir Alex Ferguson is returning to the Old Trafford dugout for a special #Treble99 reunion! 🙌



More info ⬇ — Manchester United (@ManUtd) 16 de febrero de 2019

“Estoy esperando con ansia lo que será un día especial en Old Trafford. Será genial ponerse al día con algunas caras conocidas y una gran oportunidad para apoyar el trabajo de la Fundación Manchester United”, dijo Fergusson.

El ex entrenador de los Red Devils estuvo presente en Old Trafford a mitad de semana para ver el juego de la Champions entre el United y el PSG.

¡Sir Alex presente en Old Trafford! 🙌 pic.twitter.com/F3Jm5hRPj3 — Manchester United (@ManUtd_Es) 12 de febrero de 2019