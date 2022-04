¿Sirve cambiar de técnico a medio torneo? Los impresionantes números de los 'bomberazos' en la Liga MX

Han sabido apagar el fuego de forma casi perfecta. Los llamados bomberazos en el banquillo han funcionado en este Clausura 2022 con una efectividad que ha superado las expectativas. De estar fuera de repesca, actualmente se encuentran en la lucha por un puesto en la fase final, a pesar de que hace algunas semanas ni siquiera eran candidatos para lograrlo.

Los directores técnicos relevistas recibieron a un club en crisis de resultados, incendiado en la mediocridad, incluso en los últimos lugares de la clasificación. Su arribo no gustó del todo, estuvo lleno de más dudas que certezas, incluso algunos de forma interina y sin la confianza total de su directiva, mucho menos de la afición, pero el cambio en la estrategia, al menos por ahora, ha ido por buen camino y con el sueño intacto de alcanzar un lugar en la Liguilla. Hoy comienza la jornada 15 del certamen y hasta ahora han sido destituidos un total de ocho técnicos. La mitad de los que los sustituyeron han dado resultados.

En el Nido no le tuvieron más paciencia a Santiago Solari. El Indiecito dejó a las Águilas en el último lugar, pero Fernando Ortiz ha levantado el vuelo, con todo y el pesimismo que existía en la institución. Victor Manuel Vucetich no se quedó atrás. El Vasco Aguirre no continuó en Rayados y el Rey Midas ha enderezado el camino del equipo, que hoy lo tienen entre los primeros cuatro peldaños. Eduardo Fentanes llegó de casualidad a la dirección técnica de Santos tras el despido de Pedro Caixinha, pero su capacidad le ha dado para catapultar a los Guerreros a zona muy cercana a la privilegiada. Mientras que Jaime Lozano es otro que ya metió a los Rayos del Necaxa entre los primeros 12 lugares, después de que Pablo Guede los dejó casi en el abismo.

La mayoría de altos mandos acertó en sus decisiones. Un cambio motiva, genera nuevas expectativas y estos cuatro técnicos le han dado un giro a los malos resultados con los que empezaron para meterlos de lleno al sueño de fase final.

FERNANDO ORTIZ

HA LEVANTADO EL VUELO

Contra la tradición de no darle continuidad a técnicos interinos, incluso con críticas a su alrededor y nula confianza de su afición, así fue como comenzó la aventura del Tano, después de subir de la categoría Sub-20 a la dirección técnica de América en el primer equipo. El comienzo no fue nada alentador con una derrota ante Rayados y un empate ante Chivas. Sin embargo, a partir de ese momento suma cuatro victorias en fila ante Toluca, Necaxa, Juárez y Tijuana, que lo tienen con una efectividad mayor al 70%. Del sótano en el que recibió a las Águilas, actualmente vuela en el octavo lugar, con esperanzas de escalar más.

«Mi sueño es estar dirigiendo al mejor equipo de México. El día de mañana, si llegara a suceder, sería algo concreto. Estoy agradecido por las palabras del presidente y jugadores, pero soy consciente de mi situación”, expresó hace algunos días sobre su futuro.

Ortiz sabe que su continuidad aún no es segura, el presidente Santiago Baños, le ha dado su voto de confianza por lo que dependerá del argentino si continúa el próximo torneo o no.

Puesto en el que recibió a las Águilas: 18

Lugar actual en el Clausura 2022: 8

VÍCTOR MANUEL VUCETICH

EL REY MIDAS RESPONDE

Su regreso al banquillo de Rayados género una muy grande expectativa. Víctor Vucetich tomó el timón de Monterrey después de un camino sinuoso con el Vasco Aguirre, y el Rey Midas le ha sacado provecho a su gestión, a pesar de la última derrota ante los Pumas de la UNAM. Contra Tigres en el Clásico Regio también perdió, esos han sido sus únicos dos tropiezos, pero con una quinteta de victorias ante América, Mazatlán, Juárez, Santos y Chivas, que le da una efectividad mayor al 65%, que actualmente tiene a los de la Sultana del Norte en el cuarto peldaño de la clasificación, todavía con posibilidades de subir más.

Vuce lo dejó claro en su arribo. «Tener ese compromiso como si fuera la primera. Buscaré con esa humildad volver a retomar ese prestigio que tiene y que en estos momentos ha tenido una baja. Me siento muy comprometido y muy contento”, palabras que les ha dado valor con su buen momento y como uno de los firmes candidatos al título.

Puesto en el que recibió a los Rayados: 10

Lugar actual: 4

EDUARDO FENTANES

GUERRERO PESE A LA ADVERSIDAD

La directiva de Santos le tuvo poca paciencia a su anhelada gestión con Pedro Caixinha. El portugués no pudo ganar en seis partidos y le dieron las gracias. Sin un plan alternativo, Eduardo Fentanes tomó el reto como interino, pero muy rápido se ganó el voto de confianza para terminar el torneo.

Hasta el momento ha dirigido ocho duelos con un saldo positivo. En sus primeros seis duelos le ganó a Cruz Azul, Pumas, Tijuana y hasta Pachuca, sin embargo, en los últimos dos partidos sucumbió ante Monterrey y empató de último minuto ante los Gallos Blancos de Querétaro. A pesar del par de accidentes, su efectividad es casi del 60% y aunque está fuera de repesca por sólo un punto, el juego que ofrecen con Fentanes les da para aspirar a mucho más. "Me siento muy bien", apunta.

Estoy agradecido con el Club, por la oportunidad que me han dado y lo vivo bien, con gusto, lo hago con mucha pasión. Vuelvo a disfrutar en la cancha, cada partido, el contexto, agradecido porque me dieron la oportunidad», dijo hace unos días.

Puesto en el que recibió a Santos: 18

Lugar actual: 14

JAIME LOZANO

UN RAYO DE ESPERANZA

En cuanto Necaxa destituyó a Pablo Guede y el nombre del Jimmy Lozano sonó en Aguascalientes, le devolvió la esperanza a los Rayos para repuntar en el torneo, después de que el técnico español los dejara en el lugar 15 de la tabla general.

No todos los equipos pueden presumir tener a un técnico medallista olímpico en su banquillo y el cuadro necaxista puede hacerlo. El balance ha sido equitativo, pero lo que resaltan son los cuatro triunfos que ha conseguido ante Cruz Azul, Querétaro, Pumas y Atlético de San Luis, además de los empates ante Tijuana y Mazatlán. 14 puntos de 30 posibles con el mexicano que trascendió en Tokyo 2020, tiene al equipo en el lugar número 12, con el destino en sus manos de mantenerse en puestos de repesca.

"Quiero que empecemos a construir algo importante para Necaxa, dejar de pensar en multas y poder aspirar a hacer un equipo que constantemente pelea por estar en Liguilla". Lozano lo dijo a su llegada y por el momento lo cumple a la perfección.

Puesto en el que recibió a los Rayos: 15

Lugar actual: 12

Técnicos interinos, evidencia del fracaso en los proyectos: López Zarza

El técnico Enrique López Zarza indicó que la presencia de entrenadores interinos en el futbol mexicano es la muestra del fracaso de algunos proyectos en los equipos de la primera división, que han tenido que cesar a los estrategas titulares ante la falta de resultados positivos.

Lo anterior, independientemente de que obtengan puntos los directores técnicos que están de manera momentánea.

López Zarza, quien dirigió en la primera división a Pumas, León, Necaxa y Veracruz señaló que lo ideal es que se mantenga el entrenador titular y no recurrir a los interinatos.

"Las instituciones deben de contar con un proyecto a mediano y largo plazo donde en este proceso esté el técnico de Primera División; si se buscan los resultados inmediatos es lógico que se tenga que recurrir a tomar decisiones al vapor que manifiestan que no hay una congruencia en lo que se pretende".

"Muchas veces las directivas tienen poca paciencia o el discurso del técnico ya no cubre las necesidades para cumplir con los objetivos; es cuando se puede dar que el proceso se precipite y aparecen técnicos al vapor, en ocasiones llegan entrenadores que apenas empiezan a conocer el medio mexicano, y eso da pie a que haya un cambio constante dentro de las direcciones técnicas".

El estratega manifestó que para que un técnico interino pueda dar resultados positivos, tiene que conocer perfectamente a la institución como sucedió con Andrés Lillini, actual entrenador de Pumas, quien fue nombrado entrenador del primer equipo tras la inesperada salida de Miguel González “Michel”.

"Los entrenadores interinos generalmente no llegan presionados porque no llevan el peso de la responsabilidad de llevar los resultados del primer equipo, les permite tener un panorama más definido de lo que tienen que hacer".

"Muchos dan resultados porque conocen al plantel, sabe de las políticas de la institución y por eso es fácil adaptarse cuando se presenta un cambio".

"Ejemplo más contundente es Pumas que, después de estar en un interinato, se hizo cargo del equipo (Andrés) Lillini, llevó gente de su confianza para fortalecer el funcionamiento del equipo y la llegada de (Miguel) Mejía Barón (director deportivo) le da un rumbo más definido a la institución. Eso hablando de Pumas y a la distancia sin querer descubrir el hilo negro, porque no hay como estar en la institución para conocerla a fondo".

López Zarza agregó que el futbolista lo único que tiene que hacer es acoplarse a un nuevo sistema de juego y difícilmente se manifestará en contra de las decisiones de la directiva cuando decide prescindir de un entrenador y designar a un interinato.

"El jugador se inclinará con la persona que esté enfrente, normalmente el futbolista no se va a manifestar sobre el técnico que va saliendo, se tiene que adaptar a la llegada de un nuevo técnico, esa es responsabilidad y obligación del futbolista porque él se tiene que dedicar a jugar, y tiene que asimilar las ideas del técnico que esté enfrente de ellos".

"Lo ideal es que siempre se mantenga a un técnico titular porque un interino demuestra que un proyecto no funcionó", sentenció.

