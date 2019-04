Soy su ídolo, responde Piojo Herrera a Caixinha

Las declaraciones de Miguel Herrera, hace justo una semana, en referencia al arbitraje y el VAR, hicieron eco en La Noria. El pasado martes, Pedro Caixinha manifestó que “si hay personas que se quejan del árbitro cuando pierde, el problema no es mío; que eso podrá condicionar el próximo partido, nada más habrá que estar atentos a eso”.

Esta no es la primera vez que el portugués calienta la previa del Clásico Joven. Lo hizo también antes de la pasada final con el tema de las alineaciones adelantadas del timonel crema. Al respecto, el “Piojo” ironizó al decir que probablemente “soy su ídolo”, aunque en tono más serio señaló que su contraparte cementera no puede hablar del tema arbitral, porque no ha sido equiparable a lo que su escuadra ha experimentado recientemente.

“Soy su ídolo, a lo mejor. Él tiene su forma de actuar y yo la mía. En los últimos partidos no podemos hablar del arbitraje de la misma forma. A él no le han marcado cosas en contra y a nosotros sí. Que tome los dos últimos partidos de ellos y los dos últimos nuestros y se va a dar cuenta”, expuso.

Lo que sí tiene claro Miguel es que tanto Águilas como Cementeros viven un gran momento, aunque al tratarse de un Clásico, todo eso es punto y aparte. “Los dos venimos de hacer bien las cosas; ellos con una seguidilla de partidos ganados que los metieron de lleno a la clasificación y nosotros de ganar la Copa. Estos partidos son Clásicos y no encierra la parte de quién está mal o bien”, afirmó.

Aunado a esto, Herrera recordó el tema de que antes de empezar el torneo, Pedro Caixinha aseguró que tomarían la imagen de la final perdida ante los azulcremas como su motor motivacional para esta campaña. “Nos da gusto que seamos la motivación de los rivales. América siempre ha sido un equipo que viste, ganarnos es vestirte, porque vas a estar en la mira de todos y hoy lo ratifican ellos con sus palabras”, afirmó, al tiempo de agregar que los celestes no tienen obsesión de ganarle a él, sino al América.

“No es a mí, es al América. Obvio, hay que tratar de ganarle al campeón y al que te acaba de ganar; verlo como un tipo de revancha, aunque no sean las mismas circunstancias. Estamos con la idea de seguir sumando puntos. Va a ser un buen partido. Los dos hacemos bien las cosas”, consideró.

LES PESA LA FINAL

Para concluir el tema, el “Piojo” apuntó al factor mental que puede pesar sobre Cruz Azul por la final que no hace mucho les ganaron. “Yo creo que sí les pesa ver que el equipo con el que perdíeron la final pasada, les volvió a ganar. Pega en el estado de ánimo, pero es otro torneo ya no se juega una final, es un partido en donde se buscan puntos para clasificar”, terminó el polémico estratega de las Águilas.