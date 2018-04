SRE pide a mexicanos evitar contacto gay en el Mundial

La Copa del Mundo cada día está más cerca, y como ya es tradición, miles de mexicanos estarán presentes en la sede mundialista para apoyar al Tricolor.





Es por eso que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido una serie de recomendaciones para los compatriotas que viajen a Rusia, donde destaca la petición a parejas del mismo sexo, evitar cualquier contacto en público para no sufrir agresiones físicas o verbales:





“Las muestras de afecto entre personas del mismo sexo no son bien vistas en el país, y si bien no están prohibidas para los extranjeros, lo mejor es evitarlas para no ser agredidos verbal o físicamente”.





En la llamada ‘Guía para tu viaje a la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018’. La dependencia federal también invita a los mexicanos evitar los insultos o agresiones a árbitros jugadores y otras aficiones, dentro o fuera del estadio.









La misiva también hizo énfasis en los pasos a seguir, en caso de ser detenidos y portar en todo momento los documentos oficiales como pasaporte, identificación y el teléfono de la Embajada mexicana.