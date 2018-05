Sueño del niño: Layún comparte la fórmula para jugar un Mundial

Un total de 23 hombres enfundados con la camiseta de la Selección Mexicana cumplirán el sueño de todo niño al disputar el Mundial de Rusia 2018, por lo que a juicio de Miguel Layún, los seleccionados no solamente deben tener responsabilidad por la importancia de lo que se juega, sino también disfrutar para llegar lejos.

“Prepararnos a nivel físico es lo fundamental, pero también a nivel mental”, propuso el “Culpable”. “Saber que somos afortunados los que podemos estar en un Mundial. Es el sueño de todo niño y es importante encontrar ese equilibrio, pero sobre todo hay que disfrutarlo”, explicó el futbolista durante la presentación del reloj Big Bang Referee 2018.

“Estoy feliz, primero por esta etapa que estamos atravesando. Vienen cosas muy importantes para todos, pero sobre todo saber que tengo objetivos cada vez más grandes y esperar que esa felicidad crezca”, compartió.

El veracruzano habló de los momentos importantes de su carrera, donde destacó el penalti que le dio el campeonato al América ante Cruz Azul. “El momento del penal fue un parte aguas grandísimo, pero he tenido muchos momentos como mi primer partido en un Mundial o mi gol contra el Real Madrid”, recordó.

Habló sobre lo que consideró lo hace distinto al resto de los jugadores en el mundo, por lo que destacó la determinación que lo ha caracterizado. “Muchas cosas, yo creo en particular la determinación con la que he afrontado mi carrera, pero sí creo que hay jugadores con mucho talento que no llegan por falta de determinación. Si algo me ha caracterizado ha sido ser determinado, después me considero una persona común y corriente”, descubrió el zaguero del Sevilla.

Layún aseguró que la gente debe pensar en que siempre van a lograr sus objetivos. Compartió la historia de cómo decidió ser jugador de futbol y el momento en que sus padres lo apoyaron en la búsqueda del sueño. “Desde que era chiquito, ya decía yo que iba a ser futbolista a los 6 años y ya más en forma cerca de los 14 años fue que hablé con mis papás, les prometí que si a los 20 no estaba jugando, me retiraba y me ponía a estudiar”,concluyó Miguel.