Tena, su once inicial será prácticamente el mismo del apertura 2019

Zapopan.- Si bien la ilusión del aficionado de Chivas es ver desde la primera fecha a los refuerzos como titulares, el pensamiento del director técnico, Luis Fernando Tena, es muy diferente a ese sentir, pues ha dejado ver que su once inicial será prácticamente el mismo con el que cerró jugando el torneo anterior. Con estos jugadores tiene un mayor trabajo y siente que ya se han entendido mejor, por lo que el tema de los refuerzos podría esperar por ahora.

“Empezamos con los que tienen mejor cohesión, mejor engrane, los que estaban desde el torneo anterior. Hay jugadores de mucha calidad que nos dan más opciones desde la banca, no es que lo prefiera, la competencia empezó y hay un equipo que se entiende mejor, pero la competencia va a ser mejor”, sentenció el Flaco en conferencia de prensa de cara al inicio del Clausura 2020.

“Los jugadores se dan cuenta que hay una competencia, se dan cuenta quién anda bien de sus compañeros y la calidad, qué tipo de técnico tienen, sobre todo los que llevan muchos años jugando y han estado en muchos vestidores. Tienen que andar muy bien si quieren ser titulares. Al técnico nos da la posibilidad de jugar de muchas formas, ser versátiles, hay una competencia y donde no hay competencias, hay incompetencia, esto es benéfico”.

Sobre si siente alguna presión específica por poner a algún jugador por lo que costó, Tena dejó en claro que ese no es tema, pues cada quien sabe que le toca y la directiva estará siempre al pendiente. “Es comunicación, la ventaja es que Ricardo entiende de futbol y está en los entrenamientos. No me pongo a ver cuánto cuesta y gana un jugador ni quiero saberlo, tengo que pensar cómo ganar el siguiente partido y cómo juega el equipo de la mejor manera y las discusiones va a haber con Ricardo, con Amaury, y entre la afición, eso es normal, en un equipo tan mediático y con un plantel como este”, explicó.

EN VENTAJA

“Mi función es que el equipo juegue al 100% y para eso tenemos que aclarar muy bien la partitura, para que todos toquen la misma melodía. Es un buen plantel y hay que trabajar todos los días. En eso tienen ventaja los que trabajaron con nosotros desde el torneo anterior, aunque sólo hayan sido ocho semanas”, detalló.

También habló de la importancia de los refuerzos y cómo se ha venido conformando el plantel para el inicio del Clausura 2020, aunque sabe que debido a lo extenso será inevitable ver caras largas entre los jugadores que no estén jugando e incluso aseguró que la polémica se va a hacer presente.

“Es verdad, el primer paso es el armado del plantel, y ese está dado y han cumplido muy bien. Los esfuerzos que se han hecho nos han llevado a que hoy tengamos un gran plantel, y tenemos que trabajar mucho para que funcione como equipo, y que funcione en el vestidor, que todos estén metidos; el plantel nos da posibilidad de elegir. Las caras largas de los que no juegan serán inevitables, habrá polémica, será normal en todo en el torneo, en un plantel tan fuerte y competitivo como el que tenemos”, remató consciente.

“Nos falta mucho. Los que van llegando, trabajan para que embonen en el funcionamiento. Es obvio que nos falta mucho en lo individual y colectivo, es difícil que hoy alguien esté al cien por ciento.”, concluyó.