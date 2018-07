“Tendré que ponerme las botas de nuevo”, el mensaje de Pelé a Mbappé

La magnífica actuación de Kylian Mbappé durante el Mundial de Rusia 2018 no es lejana para O Rei, Pelé, quien mandó un singular mensaje al joven francés tras conseguir a sus 19 años la Copa del Mundo.



“Si Kylian continúa igualando mis récords, es posible que tenga que ponerme las botas de nuevo”, escribió en Twitter el exfutbolista, considerado como el mejor jugador de toda la historia.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...#WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p — Pelé (@Pele) 15 de julio de 2018



Esto, luego que el delantero del PSG se convirtió a sus 19 años, seis meses y 23 días en el segundo futbolista más joven en marcar en la final de un Mundial.



Cuando un sueño se hace realidad.



¡Espectacular, @KMbappe!



📺 Resúmenes 👉 https://t.co/kHr6dbfepS@equipedefrance #WorldCup pic.twitter.com/GizwD1FE00 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 15 de julio de 2018

Tuvieron que pasar 60 años para que se igualara esta marca desde Pelé, que firmó un doblete con 17 años, ocho meses y seis días en el Mundial de Suecia 1958, dándole el título a Brasil ante el anfitrión (5-2).

Así, Pelé le dio la bienvenida a este selecto grupo: “Solo el segundo adolescente que marcó un gol en #WorldCupFinal! Bienvenido al club @KMbappe ¡es genial tener algo de compañía!".

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B — Pelé (@Pele) 15 de julio de 2018

Kylian Mbappé aún tendrá que esperar para conseguir el título de mejor jugador del planeta. Pero después del Mundial de Rusia, el artillero francés ha confirmado su candidatura a sentarse en el trono que, de momento, hasta que se entregue el próximo Balón de Oro, aún posee Cristiano Ronaldo.



Mbappé fue designado como el mejor joven de la Copa del Mundo. Con 19 años ha demostrado tener un aplomo tremendo para jugar en el torneo más importante del globo. La FIFA le ha entregado ese galardón, que no es poco.

Su descaro futbolístico le ha hecho merecedor de ese premio. Pocos jugadores tan jóvenes, a lo largo de la historia, han conseguido lo que ha hecho Mbappé: superar la presión, jugar bien y, sobre todo, ser decisivo para Francia en varios instantes del Mundial.

Será difícil superar a Pelé. Muchos consideran que llegará a su nivel futbolístico, pero el francés podrá presumir de tener una copa en su vitrina.

FOTO: REUTERS

La consiguió como si nada, con una tranquilidad pasmosa. Incluso cuando sonó su himno antes del inicio de la final, fue el único de todo el equipo galo que esbozó una sonrisa pícara dentro de la seriedad del momento.

Mbappé no será Balón de Oro. Probablemente lo será Griezmann o Modric, que fue designado el mejor jugador del Mundial por la FIFA. Pero está llamado a ser el futuro mejor jugador del mundo. Y, mientras llega ese momento, con una sonrisa pícara, como con el descaro que mostró sobre el césped, levantó al cielo su trofeo de mejor joven del Mundial de Rusia.

FOTO: REUTERS





||Con información de EFE||