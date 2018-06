¡Tenemos Mundial! México, EU y Canadá, anfitriones de la Copa Mundial 2026

Moscú, Rusia.- Tras varios meses de trabajo, diálogo y superar fases, México, junto a Estados Unidos y Canadá, serán los países encargados de organizar el Mundial del 2026.

Decio de María y Memo Cantú fueron los encargados de mostrar el proyecto a una gran parte de los países que integran a la FIFA.

El Congreso en Moscú tenía varios puntos a tratar y la elección del Mundial es el número 13 de ellos.

The moment our united dream became a reality! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/rCTiTcxGXj — United 2026 (@united2026) 13 de junio de 2018

Los países norteamericanos tenían el apoyo de la Conmebol y de varias naciones más. Marruecos luchó, llegó a la última instancia, pero parece que no les alcanzó para ser los siguientes en recibir la Copa del Mundo tras Qatar 2022.

El país africano trató de generar dudas sobre la opción de Concacaf al asegurar que las naciones de América ofrecen dólares y Marruecos pasión.

Por decisión de Gianni Infantino, participaron todas las federaciones de la FIFA en la elección de la sede de la fase final de la Copa del Mundo.

We are ready to welcome the world to North America! Thank you to all who supported our vision for a united @FIFAWorldCup! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/xuQAh2dBzc — United 2026 (@united2026) 13 de junio de 2018

El ganador se eligió mediante una votación electrónica, esto permitió que el resultado se diera a conocer de manera inmediata, así como también saber de dónde salió cada voto, qué candidata ha elegido cada federación, una votación transparente, sin secretos.

El vencedor fue elegido por mayoría simple y la decisión fue a favor de una u otra candidatura o de ninguna.

La Federación Mexicana de Fútbol se enorgullece de ser elegida, junto con @ussoccer y @CanadaSoccerEN, para ser sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Será un honor ser anfitrión por TERCERA VEZ de la máxima fiesta del balompié! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 #United2026 #Unidos2026 pic.twitter.com/m8tJdISbfp — FEMEXFUT (@FMF) 13 de junio de 2018

El grupo examinador, que en abril visitó las sedes propuestas por ambas candidaturas, destacó que Marruecos 2026 contaba con un fuerte respaldo gubernamental, aunque si tendrían la necesidad de construir o renovar completamente muchas infraestructuras para estadios, transporte y alojamientos, lo que supone un riesgo importante.

El proyecto conjunto de Estados Unidos, México y Canadá lideró claramente este último aspecto, igual que el de la renovación tecnológica.

