Tener seis puntos es un gran mérito: Guillermo Ochoa

Moscú, Rusia.- El Grupo F, en el que está México, bien podría ser considerado el de la “Muerte”, porque es increíble que con seis puntos, el Tricolor todavía no esté clasificado y tendrá que definirlo todo en su último partido. Al respecto, Memo Ochoa opinó: “Antes de que comenzara el Mundial, creo que pocos apostarían que México tuviera a estas alturas seis puntos. Desde luego que estamos en una competencia de alto nivel, en la que todos los rivales te exigen al máximo. Todo mundo se prepara al máximo para sacar buenos resultados. Por lo mismo, creo que tiene mucho mérito lo hecho por nosotros hasta el momento, aunque sabemos y estamos conscientes de que no hemos conseguido nada todavía”.

Sin embargo, al arquero tricolor no le sorprende que el boleto a octavos no haya llegado todavía: “Son tres partidos muy complicados y entendimos que la clasificación iba a llegar hasta el último juego. Sabíamos que iba a ser necesario luchar hasta el final y seguiremos concentrados, sin relajaciones. Es un partido en el que igual tenemos la ilusión de sacar tres puntos. La verdad que a todo esto le vemos el lado positivo, más que lo negativo. Debemos generar una inercia de buenos resultados, de ilusionarse, de seguir creyendo; nosotros somos capaces de ganar el siguiente juego, aunque fácil no va a ser”.