Tiempo de revancha para Cecilio Domínguez con el América

Uno de los casos más extraños y llamativos durante el semestre pasado fue el de Cecilio Domínguez, jugador paraguayo de América con grandes condiciones técnicas en lo individual y que había tenido un inicio de torneo a tambor batiente, con goles y grandes actuaciones, pero que con el correr de las semanas, se diluyó hasta el grado de ser relegado a la banca, quedar fuera de convocatorias, además de las lesiones que le tocó sufrir.

Hoy, con el Clausura 2018 en curso y luego de su primera titularidad en mucho tiempo, el 10 azulcrema confesó que para este año se ha puesto metas personales, mismas que tienen como objetivo poder jugar lo más posible con base en esfuerzo y trabajo.

“Realmente en este nuevo torneo que comenzó, me propuse algunas metas. Creo que desde que empezó lo estoy haciendo bien. Quiero jugar, dar todo de mí, trabajar al 100 por ciento, si no me toca jugar apoyaré a mis compañeros desde donde esté”, reveló.

Al ser cuestionado sobre el motivo de sus ausencias en el cuadro estelar, Domínguez consideró que las razones fueron exclusivas de Miguel Herrera, pero que personalmente siempre trató de dar lo mejor cuando le tocó entrar de cambio.

“El profe seguramente tenía sus razones. Yo trabajaba y estaba a la espera de jugar; siempre me llevaba a la banca, me hacía jugar y yo trataba de hacerlo de lo mejor. Hay que crecer cada día más”, expresó.

Mucho se habló acerca de su continuidad en Coapa. Se pensaba que alguna oferta importante lo podría hacer salir de la institución, pero eso para “Ceci” quedó atrás y hoy lo único que tiene en mente es jugar a como dé lugar con los azulcremas.

“Quiero jugar. Ya hablamos un poco de eso también y realmente mi objetivo es jugar. Hoy estoy acá en América y me debo a ello”, sentenció.