Tigres vence al América en el "Volcán" y confirma el mal momento del campeón

La pregunta es clara… ¿Dónde está el bicampeón? América comenzó el Apertura 2024 desconocido. Los vuelos han quedado de lado y André Jardine no ha encontrado el rumbo, al final de tres jornadas, navega lejos de las posiciones donde suele estar.

El 1-0 en el Volcán le salió barato al monarca. Luis Ángel Malagón evitó la goleada, pero fue en los últimos minutos donde Marcelo Flores hizo la diana de la diferencia, luego de que los Tigres tuvieron hasta cinco posibilidades clarísimas.

La noche en el Universitario fue complicada desde la planeación del choque. El entrenador brasileño de los cremas tuvo que rotar sus piezas por las múltiples ausencias. Álvaro Fidalgo arrancó desde la banda izquierda, aquella que dejó libre Julián Quiñones. Javairo Dilrosun fue movido a la derecha, donde Alejandro Zendejas se lesionó ante Querétaro y el medio sector prometió con dos escudos clavados en Richard Sánchez y Jonathan Dos Santos, para dejar al Chiquito Sánchez como armador del juego. La idea era la misma, pero no el desarrollo. América perdió el control del esférico desde los primeros instantes.

La Universidad Autónoma de Nuevo León encontró en Carioca y Gorriarán a sus mejores armas. Los volantes supieron dominar con jugadas por la banda en las que Brunetta y Quiñones deslumbraron con toques precisos. Raro fue que un rebote hiciera a Fidalgo estirarse en la línea para evitar la apertura del marcador.

El susto dejó al América tocado. Las Águilas no tuvieron rumbo, Tigres avasalló con Ibáñez y Gignac como protagonistas. Malagón, una y otra y otra vez, fue el que evitó que el resultado cambiara, al menos hasta el descanso.

Jardine supo que las ausencias lo mermaron, aunque no dejó de buscar el resultado. Lichnovsky, Valdés, Cáceres, Rodríguez, Zendejas… La columna vertebral del torneo anterior no estaba en el campo y se reflejó con la continuación del monólogo regiomontano. Aquino y el recién ingresado Ozziel Herrera pusieron en problemas a la zaga visitante. Malagón confirmó su buena noche con diversos lances, no se vio por donde podría reaccionar el campeón.

Paunovic quiso el resultado, sus cambios motivaron al Volcán. Córdova, Garza, Vigón y Flores fueron los recambios de lujo. Fue el ex americanista el que más claro tuvo el encuentro. Sebas mostró temple, como si tuviera años de experiencia, en un tiro libre definió el encuentro. El 17 de los felinos esperó en el momento preciso. Se enfiló para sacar un zapatazo, pero sorprendió a todos al darle el esférico a Flores.

Marcelo controló, levantó la cara y la puso lejos de la estirada de Malagón. ¡Gol de Tigres!El Volcán comenzó su erupción. América no tuvo respuesta. Los felinos atacaron, vieron la sangre y quisieron el segundo. En un centro templado, Ibáñez empujó el segundo. El VAR evitó una mayor diferencia.

La reacción parecía llegar, un disparo de Henry pasó cercano en la agonía. Lo único que logró fue llevarse el abucheo de todo el grupo de animación felino. La corona volvió a quedar abollada.

No hubo más en el Universitario, las Águilas andan volando bajo, sus aficionados han visto dos derrotas como visitante seguidas, algo que no sucedía desde tiempos de pandemia… ¿Dónde está el bicampeón?

