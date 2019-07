Tomás Boy acepta sanción tras bronca con Gignac

La Comisión Disciplinaria le dio un juego de suspensión al técnico Tomás Boy, esto después de salir expulsado tras un intercambio de palabras y cortes de manga con el delantero de Tigres André-pierre Gignac, a quien le recordó que es el número uno de la institución felina.

Estos desplantes no son nuevos en el “Jefe”, que ya se ha visto involucrado en incidentes de este tipo en su trayectoria como técnico. Sin embargo, esta vez aseguró que no debió rebajarse ante las provocaciones del francés, quien incluso quiso llevar la polémica más allá, haciendo declaraciones en sus redes sociales, a lo cual el timonel del Guadalajara prefirió no responder.

“El castigo es merecido, les puedo decir que tontamente me enganche, y lo que sucedió en la cancha, lo dejo en la cancha. La suspensión es merecida me enganché tontamente, no debo llevar a esos términos mis alegatos. No va a volver a suceder”, dijo Boy Espinoza.

“Soy un hombre, fue una tontería de mi parte, no debí haberme rebajado esa es la verdad, pero es un asunto que quedó en la cancha y ahí quiero que se quede. Que diga misa”.

Sobre el tema de que Gignac quiso mantener el tema caliente y en el ojo del huracán, Boy afirmó que esta clase de situaciones deben quedarse en la cancha, pues eso es un tema de calentura del partido.

“Cada quien su mole, la verdad eso lo dejo en la cancha, después que diga lo que quiera. Las imágenes están ahí, que cada quien diga lo que quiera, mis números e historial están ahí. Podríamos discutir de calidad, pero eso es de cada quien. No sé, que cada quien sea responsable de sus acciones”.

SE SIENTE PERSEGUIDO Y PROVOCADO

Con la nueva regla en la que se puede amonestar a un técnico para que no haya problemas, Boy afirmó que se ha sentido perseguido, pues ha visto como a otros les consienten, incluso dijo que en el juego contra Tigres a él lo regañaron por salirse de su área técnica, y al “Tuca” Ferretti no le dijeron nada y hasta se metió a dar indicaciones a la cancha.

“Me salí del área técnica y ya me lo habían advertido. A veces puedo pensar que hay mucha atención sobre mi persona y a los demás no. Tuca se metió a la cancha a dar instrucciones, pero a veces pienso que son duros conmigo, como fueron duros con Chivas que no suspendieron el primer partido, pero uno carga con este karma y hay que vivirlo. Mis jugadores responden al presión, hay una presión mediática dura, los jugadores están respondiendo bien”.

“Ya no es mi papel hacer esos señalamientos, no puedo pedir castigo a otros, nunca me meto con los adversarios para nada, lo que pasó en la cancha ahí quedó. Hay instituciones que observan la conducta de jugadores y entrenadores, ellos son los que deben tomar cartas sobre el asunto. Para eso están las imágenes, de todo hay repeticiones. Lo que me interesa es que mi equipo está mejorando, pudimos ganarle al mejor equipo de la Liga y claramente no les gusta perder, pero cada quien su conducta. Yo estoy contento con la conducta de mis jugadores”.