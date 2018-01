Todo en regla para que Landon Donovan debute con León

Landon Donovan puede jugar ya. Su registro en la Federación Mexicana de Fútbol quedó listo y ya aparece en la página de la Liga Mx.

​La ficha del 20 verdiblanco aparece al lado de la de Mauro Boselli y Claudio González, para completar el departamento de delanteros en los Verdes que ya es 5 integrantes; Landon, Mauro, Claudio, Álvaro Ramos y Giles Barnes.

​El “Capitán América” trabajó toda la semana al parejo del plantel, por lo que su debut podría darse antes de lo pensado, pues el estadounidense ha soportado las cargas sin mayor dificultad, peso a no estar físicamente aún listo.

​No obstante, el timonel felino Gustavo Díaz sabe que Landon no está para 90 o 45 minutos, pero sí para unos cuantos, en los que espera aporte su calidad. Es por eso que el ex Galaxy no ha realizado trabajo diferenciado en la semana, con tal de entender la idea lo antes posible.