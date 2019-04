Toluca golea 5-1 a Monterrey y sueña con liguilla

Toluca mantiene esperanzas de calificar a la Liguilla luego de golear 5-1 a un desilusionante Monterrey, en duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX disputado en el estadio Nemesio Diez.

Los goles de la diferencia fueron obra del brasileño William da Silva al minuto 45, del colombiano Felipe Pardo al 64 y 66, del argentino Pedro Alexis Canelo al 73 y Alan Medina al 83. Rodolfo Pizarro descontó al 71.

Con este resultado, el cuadro mexiquense llegó a 17 unidades para ocupar de manera momentánea el décimo puesto de la tabla; los de la “Sultana del Norte” se quedaron con 23 puntos en el tercer sitio.

La gran diferencia en este juego no fueron sólo los goles, sino esa actitud por conseguirlos, el anhelo por ganar, lo cual siempre tuvo el cuadro mexiquense, caso contrario de los “Rayados”, que su prioridad fue no perder y no logró.

Los de casa sabían que para aspirar a la liguilla necesitan un cierre perfecto a partir de este duelo y así lo hizo, siempre con la consigna de hacer daño en la meta rival, lo cual buscó con disparos de media distancia.

Tras un tiro del argentino Federico Mancuello, que pegó en el poste derecho, así como dos buenas intervenciones de Marcelo Barovero, los “escarlatas” tuvieron su recompensa al terminar con el cero ya cerca del descanso.

Todo se originó en un tiro de esquina por derecha que se cobró en corto y que le quedó al brasileño William da Silva, quien por derecha prendió un disparo a poste contrario que picó antes de que Barovero pudiera meterle la mano por lo que el balón se coló al fondo de las redes al minuto 45.

Con el daño hecho, el técnico uruguayo Diego Alonso buscó ser más ofensivo con los ingresos de Jesús Gallardo, Rodolfo Pizarro y el argentino Rogelio Funes Mori. Sin embargo, en ese afán de ir al frente, los de la “Sultana del Norte” dejaron espacios que su rival aprovechó para liquidar el juego.

Toluca aumentó su ventaja al minuto 64 en un contragolpe por derecha en el que el colombiano Felipe Pardo, quien reapareció tras semanas de ausencia, arrastró desde tres cuartos de cancha hasta llegar al área donde resolvió con disparo cruzado al que Barovero no alcanzó a reaccionar cuando pudo haber hecho mucho más.

Dos minutos después Pardo logró su segunda anotación en un balón a profundidad que lo dejó mano a mano con el “Trapito”, quien lo alcanzó a derribar, pero esa “hambre” de gol en su reaparición llevó al colombiano a ponerse de pie para recuperar el balón, quitarse a un zaguero y solo empujar el esférico de las redes.

Monterrey acortó distancias en un gran gol de Rodolfo Pizarro, quien dentro del área se acomodó un balón por arriba que conectó con un espectacular remate de chilena para batir a Alfredo Talavera al minuto 71.

Parecía que podía venir una reacción visitante, pero Toluca terminó con cualquier posibilidad al lograr el cuarto tanto en un balón que el argentino Leonel Vangioni perdió en la salida, lo que le permitió al argentino Pedro Alexis Canelo, quien también volvió a las canchas luego de una fractura, sacar un derechazo que se incrustó pegado al poste derecho al 73.

A siete minutos del final, el joven Alan Medina puso la puntilla para así cerrar un triunfo que llena de confianza a Toluca para la recta final del certamen en el que buscarán colarse a la fase final; Monterrey deberá hacer un serio análisis porque un cuadro que se dice aspirante al título no puede ser evidenciado de esta manera.

El arbitraje estuvo a cargo de Marco Antonio Ortiz, quien tuvo una aceptable labor. Amonestó al brasileño William da Silva (3), al colombiano Felipe Pardo (15) por los de casa; Johan Vásquez (39), el colombiano Stean Medina (70) y el argentino Leonel Vangioni (77) vieron cartón preventivo por la visita.