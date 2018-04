Toluca vence a Tigres y consigue pase a liguilla

Toluca tiene el “diablo” adentro y aumentó su racha a siete victorias consecutivas al dar cuenta 1-0 a Tigres de la UANL, en partido que terminó “calientito” con un penal sin marcar a favor de la visita, en la fecha 14 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.





Ángel Reyna fue el autor del tanto de la diferencia al minuto 57, con el que su escuadra impuso un récord de siete triunfos en su historia, además de amarrar su boleto a la fase final.









Los “Diablos Rojos” llegaron a 30 unidades para ocupar lo más alto de la clasificación; el conjunto de la “Sultana del Norte” se quedó con 25 puntos.





El equipo mexiquense está imparable, luego que fracasaron en el año de su centenario y en 2018 están dispuestos a ir por todo y así lo confirmaron al conseguir su séptimo triunfo de manera consecutiva, que le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación.





El técnico argentino Hernán Cristante decidió dejar en la banca a algunos titulares, la gente que ocupó su lugar respondió de gran manera, en especial Ángel Reyna, a quien le bastó una genialidad para inclinar la balanza a favor de su escuadra.





La actuación de Alfredo Talavera también fue determinante para este resultado al tapar dos ocasiones claras de gol en el primer lapso; la primera en un manotazo providencial tras un remate en un tiro de esquina por parte del brasileño Anselmo Vendrechovski “Juninho” a muy corta distancia, y la segunda al recostar perfecto a un derechazo del argentino Ismael Sosa.





Así se vivió el protocolo en el @TolucaFC vs @TigresOficial, donde como parte de la jornada dedicada al Autismo y Síndrome de Down, el mensaje es claro: Hay que promover la Inclusión y la no discriminación.#LIGABancomerMX

⚽️ #SienteTuLiga ⚽️ #AbrazadosPorLosNiños pic.twitter.com/eoQtOAE3QZ — LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) 8 de abril de 2018





Los “escarlatas” también tuvieron sus oportunidades, pero el colombiano Fernando Uribe confirma una y otra vez que le cuesta mucho definir con los pies y dejó escapar dos opciones, al minuto uno en la que no hizo un buen contacto y cerca del descanso al estrellar su remate en el travesaño.









Para el complemento, Reyna dejó en claro que su talento está intacto y se encargó de terminar con el cero en una gran jugada individual en la que en tres cuartos de campo se quitó a un rival para prender un derechazo impresionante que se coló en el ángulo superior izquierdo que hizo inútil el vuelo de Nahuel Guzmán al minuto 57.













Con la desventaja el cuadro visitante se fue al frente en pos del empate y con el transcurso de los minutos metió en propio terreno a Toluca, que tuvo para finiquitar el juego al minuto 88 en un contragolpe en el que el argentino Pedro Alexis Canelo de frente al marcó mandó su disparo a un lado.









El tiempo agregado fue de dramatismo y polémica total, luego que el silbante no marcó un claro empujó dentro del área de Rodrigo Salinas sobre el ecuatoriano Enner Valencia ya en tiempo agregado, lo que provocó tres conatos de bronca que no pasaron a mayores.