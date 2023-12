Tom Lockey, futbolista del Luton Town, sufrió paro cardíaco en pleno partido ante el Bournemouth

Mientras se jugaba el minuto 59 del duelo entre Bournemouth vs Luton Town. El defensa Tom Lockyer y capitán del equipo visitante, se desplomó en la cancha, situación que alarmó a los demás futbolistas.

Afortunadamente, los futbolistas de ambos equipos se dieron cuenta y llamaron a los servicios médicos para atender de manera oportuna al futbolista de 29 años.

El partido iba 1-1 en el Vitality Stadium cuando de repente se desmayó en el campo de juego.

“El partido de la Premier League entre Bournemouth y Luton. Ha sido suspendido debido a un incidente médico de un jugador. Nuestros pensamientos están con Tom Lockyer. Y todos los jugadores involucrados en el partido de hoy”, así escribió en un comunicado la Premier League en sus redes sociales.

El jugador fue retirado en camilla entre aplausos de los asistentes. Mientras que sus compañeros de profesión preocupados por la salud del futbolista.

Más tarde. Los médicos del Bournemouth confirmó que el gales estaba alerta y receptivo, a la espera que se le realicen los estudios pertinentes para descartar cualquier tipo de complicaciones.

Aunque no es la primera vez que, Tom Lockyer se desmaya en las canchas. En la Final de la Championship por el ascenso a la Premier League ante el Coventry City que se disputó en el mes de mayo en la cancha del Wembley.

De acuerdo con BBC, el jugador sufre fibrilación auricular, una afección que se describe como causante de un ritmo irregular y a menudo anormalmente rápido.

Actualmente, Lockey ha jugado 15 partidos de la presente temporada con el Luton Town con saldo de un gol y una asistencia.

Tras desvanecerse en la cancha, el capitán de Luton Town, Tom Lockyer sufrió un paro cardíaco, así lo anunció el cuerpo técnico del equipo.

Se jugaba el minuto 53, cuando Lockey se desmayó en el encuentro entre el Bournemouth y el Luton Town que se desarrolló en el Vitality Stadium.

El jugador fue trasladado de inmediato al Centro Médico. Donde se encuentra en observación.

“Nuestro personal médico ha confirmado que el capitán de los Hatters sufrió un paro cardíaco en el campo, pero estaba respondiendo cuando lo sacaron en camilla. Recibió tratamiento adicional dentro del estadio, por lo que una vez más agradecemos a los equipos médicos de ambas partes”, se lee.

“Tom fue trasladado al hospital. donde podemos asegurar a sus seguidores que está estable y que actualmente se está sometiendo a más pruebas con su familia. Nos gustaría agradecer a todos por su apoyo, preocupación y mensajes cariñosos para Locks”, aseguró el cuadro de la Premier League.

We all hope and pray for our leader and captain Tom Lockyer, who is thankfully responsive and has been taken to hospital.



We don’t know the full extent of what happened and what the next steps are at this stage, but we thank Bournemouth and the medical staff on both sides for… pic.twitter.com/pPCuB9ROju — Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023

