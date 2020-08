Toman sede de la Cooperativa Cruz Azul

En la madrugada del jueves surgieron imágenes sobre la toma de posesión y aseguramiento de las oficinas de la Cooperativa Cruz Azul por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto supuestamente por orden de un juez federal, donde se estipuló que los bienes, maquinaria y equipo del corporativo deberían de ser entregados, por lo cual se autorizó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras para llevarlo a cabo.

El resguardo del corporativo ubicado en la colonia Pedregal de Carrasco, al sur de la Ciudad de México fue por la parte disidente de los cooperativistas, y todo se puso a disposición del Consejo de Administración, el cual es opositor a Guillermo "N", aun con la función de Director General de la Cooperativa, a pesar de tener una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.

En el transcurso de la mañana, la entrada a las instalaciones fue resguardada por elementos de seguridad que impidieron la entrada a trabajadores activos de la organización. Uno de ellos fue Ignacio Muñoz, abogado que, a pesar de que insistió en reiteradas ocasiones mostrando su credencial de socio, no pudo ingresar.

"Esto que realizaron lo hicieron a las cuatro de la mañana porque es ilegal, lo hicieron de forma arbitraria. No dan la cara, definitivamente no me voy a mover de aquí hasta que me dejen pasar", expresó claramente, durante una entrevista, el abogado al Diario de los Deportistas.

Cabe destacar que Ignacio Muñoz fue el único integrante y socio presente, sin ningún otro tipo de apoyo. Lo cual justificó con la importancia de haber defendido primero la toma de posesión de las Plantas en Hidalgo y Oaxaca, las cuales también estaban previstas y según sus palabras, no pudieron ser tomadas.