¿Tomás Boy se queda en el banquillo de Chivas para la próxima temporada? Esto responde

Luego de la derrota que sufrieron ante Tigres de la UANL, el estratega del club de futbol Guadalajara, Tomás Boy, se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo y dijo que ahora platicará con la directiva sobre su futuro, porque le agradaría quedarse con Chivas.

“No puedo hablar de eso en este momento, pero a Chivas no se le puede decir que no. He tenido pláticas con ellos acerca de mí y en el próximo torneo vamos a tener que pelear el descenso, digo vamos porque aún estoy aquí.

“He hablado con ellos sobre lo que creo que podría ayudar al equipo, hoy lo confirmo, este equipo puede jugar muy bien, tuvo muy pocos puntos y creo que mereció más. A la realidad hay que enfrentarla, un equipo como Chivas tiene mucha responsabilidad de pelear los primeros lugares”, indicó.

Sobre si buscaría tener un contrato a largo plazo en caso de quedarse con el conjunto jalisciense, el timonel expresó que “no puedo hablar de supuestos, pero por supuesto que voy a habla con ellos, no puedo decir más”.

El estratega resaltó la calidad del plantel de Chivas y dijo que sin duda alguna pueden tener mejor rendimiento dentro del terreno de juego, pero resaltó el desempeño logrado ante Tigres pese a la derrota de 1-2 en la fecha 17 del torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Tomás Boy habló sobre el delantero de Tigres de la UANL, el francés André-Pierre Gignac, lo elogió y aseveró que superará su record de máximo goleador con los "felinos", con el que sumó 104 goles entre 1975 y 1988.

“Gignac tarde o temprano lo va a romper (lleva 102 anotaciones con los Tigres), tiene un equipo que lo apoya, trabaja, ojalá lo rompa, los records son para romperse. Ha hecho una historia padre, hoy ha sido factor para los campeonatos, lo ha hecho muy bien”, concluyó.