Tomás Boy está dispuesto a rescatar a las Chivas

Cancún.- Tomás Boy está ante el reto más importante de su carrera, o al menos el más mediático. El “Jefe” recibió la confianza de la directiva del Guadalajara y tendrá la encomienda que todo técnico de los tapatíos carga: salir campeón. Sin embargo, esta vez la situación presenta una segunda cara de la moneda. Chivas está metido en serios problemas porcentuales y necesitan alejarse de esa zona lo antes posible. Esto lo sabe perfectamente el timonel de los tapatíos, quien en plática con El Diario de los Deportistas compartió su visión al respecto.

“Efectivamente, estamos metidos en un problema de descenso. Este equipo ya jugó bien, estos muchachos ya jugaron buenos partidos. Su comienzo fue esperanzador y de repente algo pasó. Siempre he creído que un plantel que se desempeñó correctamente tiene obligaciones de seguir jugando así. Si ya alcanzaron un techo, ese debe ser el objetivo a seguir”, señaló.

Tomás entró al quite en el Rebaño Sagrado a finales del certamen pasado, tras la destitución de José Saturnino Cardozo, y aunque su balance de resultados no fue positivo, aseguró que encontró respuestas a lo que buscaba para, sobre esa base, reconstruir al equipo. “Encontré muchas respuestas cuando llegué, aunque no lo parece. Los futbolistas podían haber hecho el trámite de cuatro partidos profesionalmente y adiós. Pero encontré soluciones a algunas ideas mías del planteamiento de un partido, el concepto a la hora de manejar el balón, y es en donde pienso construir cosas a la hora de enfrentar a los adversarios”, reveló.

PRIORIDADES DEFINIDAS

El Rebaño está entre la obligación de responder a las más altas expectativas por su jerarquía y tradición, aunque como ya se dijo, tiene un problema de cocientes. Lejos de nublarse las ideas con cuál debe ser el punto a cubrir, Boy la tiene clara: planea ir paso a paso.

“Chivas tiene que ir paso a paso. Primero debe encontrar una forma de juego que le permita ganar. Después iremos encuentro tras encuentro y no pienso dar otro tipo de ventajas",.sentenció.