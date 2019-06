Toño Rodríguez asegura que Chivas está en buenas manos con Amaury Vergara

Chivas amaneció con la noticia de la oficialización de que Amaury Vergara asume la presidencia del Rebaño, para llevar al equipo a la “revolución” que había prometido en su momento.









Al respecto opinó el nuevo portero del Chiverio, Antonio Rodríguez, quien se expresó de la mejor manera de Amaury Y aplaudió la decisión tomada.

“Creo que es la persona correcta para estar al mando. Esperemos que vengan buenos años, que vengan grandes resultados bajo este nuevo cargo que él tiene y que podamos conseguir muchos triunfos para el bien de él, de nosotros y de la institución”, compartió Rodríguez.









“Se queda en buenas manos. Amaury es alguien con el que he tenido muy buena comunicación, quiere el bien de la institución y hacerlo muy bien. Veo un plan y un proyecto serio, bien organizado, gente que desea el bien de esta institución y en gran parte eso me orilló a venir al Guadalajara. Con este nombramiento de Amaury, le deseo el mayor de los éxitos y que venga el bien colectivo, para él y los jugadores, cuerpo técnico y sobre todo a la afición”.

Con respecto a Jorge Vergara, quien ahora prácticamente dejará de participar directamente en Chivas, Toño lo recordó con cariño y le agradeció todo lo que ha hecho para los jugadores que se forman en la cantera rojiblanca.

“Jorge es un personaje que siempre se necesita, es un gran ser humano que nos ha inculcado, sobre todo a los jugadores que hemos nacido en el Guadalajara y somos canteranos, el valor de los seres humanos; la importancia que hay no sólo pisando un balón, tocando un balón, sino lo que hay detrás, lo que es la persona. Creo que en ese aspecto Jorge y familia Vergara les estoy agradecido. Nunca me faltó un balón en fuerzas básicas, una botella de agua, me otorgaron y pude terminar la preparatoria con ellos”.