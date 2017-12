Toño Rodríguez vuelve a Chivas y va por la titularidad

Cancún.- La permanencia de Rodolfo Cota en Guadalajara hace pensar que la portería de Chivas hoy ya tiene dueño. Sin embargo, el regreso de Toño Rodríguez al redil rojiblanco intensificará la competencia interna, lo que a la larga será un beneficio para el cuadro tapatío. Así lo consideró el propio arquero, quien dijo en exclusiva al Diario de los Deportistas que pese a la lucha que habrá por los tres postes de los rojiblancos, existe una gran relación entre los guardametas, lo cual facilita todo el trabajo en el día a día.

“Siempre ha sido muy buena la competencia en este club”, descubrió el cancerbero.

“Desde que tengo memoria, siempre ha habido mínimo tres porteros de gran nivel.

“Estoy consciente de los arqueros que están por acá; son grandes amigos, grandes personas, ya me había tocado trabajar con ellos y eso facilita el trato.

“Pondré mi mejor disposición para que cuando se me requiera, esté preparado para lo que sea”, expresó esperanzado. A su regreso, Rodríguez pudo platicar con el técnico del Rebaño Sagrado, Matías Almeyda, quien le dejó claro que el que esté en mejores condiciones será el que juegue, por lo que Toño no tardó en ponerse a sus órdenes para estar listo en cuanto el “Pelado” lo requiera. “Lo que siempre Almeyda pide es el trabajo. Me dijo que buscará ser lo más justo posible y va a estar a dentro el que en mejor momento ande”, anticipó.

“Me pongo a sus órdenes, como soldadito de guerra que tiene que cumplir en cada rubro que se me exija. Lo demás son decisiones que no están a mi alcance.

“Yo estoy listo para lo que venga”, cerró desafiante.

La pretemporada de Chivas, previo al inicio del Clausura 2018, trajo consigo rostros conocidos para el plantel rojiblanco, puntualmente el del portero Antonio Rodríguez, quien anteriormente ocupara el puesto titular en la portería tapatía, pero con el tiempo perdió terreno y terminó por salir de la institución.

El año de Rodríguez no ha sido fácil. En León y Tijuana tuvo muy pocos minutos, lo cual a decir suyo, le ayudó a madurar y crecer en lo personal, además de lo profesional. De manera abierta y sincera, reveló a ESTO que dejó de ser “Toñito” para convertirse en “Toño”.

“Hubo mucho aprendizaje. Pasé de ser ‘Toñito’ a ‘Toño’ y eso para mí, en lo personal y en la vida es un paso muy importante que a todos nos llega tarde o temprano, y a mí me llegó así.

Hoy estoy de vuelta y doy gracias a Dios, a la directiva, que me abrió las puertas, al cuerpo técnico, que me aceptó, y al grupo que me hace sentir parte de él”, relató.

Aunado a esto, el cancerbero recalcó todo lo aprendido a lo largo de 2017 que está por terminar puntualmente, de los tragos amargos que le tocó vivir.

“Considero este año como un gran aprendizaje en mi vida. Sin duda que Dios tocó muchas fibras en mi persona; primero como ser humano y luego como futbolista, y doy gracias por ese tiempo, pese a que he vivido momentos duros que tal vez no hubiera deseado, sin minutos en Primera División, en sueños logrados y cosechados” , confesó.

Hoy, con una nueva oportunidad en el Rebaño Sagrado, Antonio se dijo seguro de crecer y pelear por los sueños que no ha podido cristalizar. Y es que cuando él tenía la titularidad, Chivas peleaba por no descender, eran momentos diferentes a los de hoy, mismos que él quiere vivir.

“Desde luego que quiero crecer, seguir aprendiendo y cristalizar los sueños que me he planteado desde niño, cuando llegué a este club. Son diferentes etapas y hay que saber vivir cada una. A mí me tocó una muy complicada por el tema del descenso, que se peleaba por no bajar al Ascenso y sin duda que es un gran aprendizaje. Hoy regreso consciente de lo que fui en el pasado y sabiendo que a mis 25 años me queda un techo gigante, con la mentalidad de que tengo un camino y una carrera por delante enorme, y espero dar buenos resultados para el grupo y en lo personal”, sentenció.