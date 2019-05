Tras zarpazo, León confía remontar en el Nou Camp

La pólvora se le ha mojado al campeón de goleo. Ángel Mena no ha marcado en la Liguilla y esto lo ha resentido León, que se encuentra abajo en la gran final frente a los Tigres.

“Las personas que analizan bien el futbol pueden ver esto de otra manera, el equipo también tiene que defender y eso me ha tocado a mi ahora; tuve una clara y no me tocó convertir, cuando antes me tocó hacer muchos goles, pero el equipo está tranquilo porque un gol de desventaja nos da vida”, comentó el ecuatoriano.

Para darle la voltereta el próximo domingo en el Nou Camp: “Hay que mantener nuestro estilo, creamos buen futbol, llegamos, los complicamos y sabemos que en nuestra casa será diferente, pero debemos entrar con ese estado de ánimo bastante arriba”.

“En realidad creo que el equipo se mostró bastante bien, se tuvieron las opciones, pero no fuimos contundentes”, agregó Mena.

Por su parte, el mediocampista costarricense Joel Campbell aseguró que La Fiera puede darle la vuelta en casa, aun cuando Tigres se caracteriza por realizar sólidos planteamientos defensivos.

“Por supuesto que confiamos, somos un gran equipo, queda ese partido en casa y vamos por la remontada, hay que ganar, sólo eso, sabemos que estamos jugando contra un gran equipo y ahora hay que entregarlo todo porque ellos llevan la ventaja, confiamos en nuestro equipo y en nuestra afición”.