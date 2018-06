Trump y Trudeau celebran sede compartida para el Mundial 2026

El presidente Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau celebraron la decisión de la FIFA sobre aprobar la sede conjunta de México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial 2026.

El presidente estadounidense felicitó hoy a Canadá, México y a su propio país por haber conseguido la sede tripartita de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Estados Unidos, junto con México y Canadá acaban de obtener la Copa del Mundo. Felicidades, un gran acuerdo de mucho trabajo.

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations - a great deal of hard work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018

Por su parte, Trudeau también celebró la decisión de la FIFA de designar a su país, junto con México y EU, como sede del Mundial 2026.

En su cuenta de Twitter el primer ministro escribió:

Buenas noticias esta mañana. La Copa del Mundo 2026 viene a Canadá, EU y México.



Good news this morning: The 2026 FIFA World Cup is coming to Canada, the US and Mexico. Congratulations to everyone who worked hard on this bid – it’s going to be a great tournament! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 #United2026 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 13 de junio de 2018

Trudeau felicitó a todos los que trabajaron duramente para conseguir esta designación y aseguró que "este será un gran torneo”’ finalizando con un “Unidos 2026".

Cabe destacar que este será el primer mundial con 48 selecciones, donde México y Canadá se llevarán tendrá 10 partidos, mientras que EU se llevará la mayor parte con 60 partidos.