Tuca Ferretti se baja del barco Tricolor

La Selección Mexicana se encuentra en busca de un nuevo técnico tras la salida del colombiano, Juan Carlos Osorio, uno de los principales candidatos es el actual estratega de los Tigres, Ricardo Ferretti.

La petición de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) para que Tuca ocupe el lugar que dejo Osorio, tal parece que han acabado con la paciencia del brasileño, pues en rueda de prensa dejó en claro que no será el técnico nacional.

“Ya han existido muchos intentos de que me haga cargo de la Selección, hace poco se me acercó una persona para proponerme que me haga cargo y ya le dije que no, que muchas gracias”, afirmó Ferretti ante los medios.

En varias ocasiones tanto la Femexfut como los propios fanáticos han dado su visto bueno a que Ricardo se haga cargo del cuadro verde, pero su respuesta es siempre la misma, sólo en una ocasión cambio de parecer y fue en el 2015, cuando se hizo cargo de la Selección por cuatro partidos.





