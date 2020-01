Galaxy pone los ojos en el Chicharito Hernández

Las cosas para Javier Hernández no han sido nada fáciles esta temporada con el Sevilla, pues a pesar de llegar como una figura, no ha tenido el protagonismo que desea tener.

Sin embargo, parece que le sale una buena opción al atacante mexicano, pues Los Ángeles Galaxy, ya pusieron sus ojos en él, esto después de que perdieran a su principal figura, Zlatan Ibrahimovic.

Según información de ESPN, el equipo de la MLS desea a Javier Hernández, pero no será algo sencillo, pues revelan que él, quiere mantenerse en Europa.

El mercado de invierno está abierto, y seguramente la situación financiera no será un problema para el Galaxy, pero Chicharito no se moverá si no hay una oferta económica muy atractiva para él.