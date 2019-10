Miguel Herrera se disculpa tras insultar al árbitro

Después de que Miguel Herrera llamara “puto” al árbitro Marco Ortiz Nava, el estratega del América publicó un video a través de sus redes sociales donde ofrece disculpas, además de asegurar que lo dicho no representa sus valores.

“Quiero expresar que Cruz Azul nos ganó muy bien ayer. Aprovechó su buen balón parado, nuestros errores y el haber quedado con un hombre menos. Después del partido, fue un poco mi molestia y mi frustración tras la expulsión, me manejé de muy mala forma y quiero ofrecer mi más sincera disculpa al árbitro Marco Antonio Ortiz, por lo que expresé, porque lo ofendí, porque me parece que no son los valores que representan mi vida, mi forma de ser y mi familia, y por supuesto, al club que represento”, comentó el “Piojo”.

Luego de la derrota de América ante Cruz Azul, comenzó a circular un video a través de las redes sociales donde se puede ver al Miguel Herrera muy molesto caminar rumbo al vestidor del estadio Azteca. Al momento de pasar frente a los reporteros, el “Piojo” comentó que no podía hablar, que le preguntaran al “puto árbitro” que venía atrás.

La reacción, desde luego, generó bastante polémica, pues no es la primera vez que Miguel Herrera reacciona de manera impulsiva tras una derrota.