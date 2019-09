VAR mexicano, el mejor del mundo: Arturo Brizio

Tras hacer un balance del uso del VAR en la Liga MX, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, aseguró, sin dudarlo en par de ocasiones, que es el mejor del mundo.

“Yo creo que está en el mejor nivel, dudo mucho que haya un mejor VAR que el mexicano, no es un tema de nacionalismo ni nada, pero ahí están los ejemplos, insisto en que es una nueva forma de ver el futbol, pero me jugaría el boleto con cualquier VAR del mundo y no desmerecemos”, dijo confiado el mandamás de la Comisión en conferencia de prensa. En lo que va del Torneo se han hecho 501 revisiones, pero sólo 95 han tenido injerencia en el campo; esto en comparación a las 913 que se revisaron el semestre pasado en 14 fechas. El tiempo que se pierde en cada revisión aumentó en relación al campeonato anterior. Sin embargo, el número está dentro de la media mundial.

“Estamos en un minuto (por revisión) es la media mundial, aumentó de un torneo a otro, pero porque la instrucción es no precipitarse, no hay prisa. Los árbitros a partir de la temporada pasada están inmersos en un curso de coaching, tiene que ver con todo, la presión que manejan, trabajarle a superestrellas y con el tema del VAR. En México se ha tomado muy bien, sabiendo que estas cuestiones son para ellos una segunda vuelta, una red protectora para el error. Lo que piden son de dos a tres minutos, hay estadísticas como en Alemania donde se han pasado, pero en general las Ligas que tienen VAR andan en ese parámetro”, explicó.

Brizio aseguró que los jugadores y cuerpos técnicos cada vez están más acoplados al VAR, incluso, piden que se utilice en otras competencias.

“Yo creo que están totalmente adaptados, incluso el futbolista, los jugadores que juegan Copa ya piden VAR, en Ascenso igual. Es un riesgo latente, pero a nivel mundial, que el árbitro se pueda volver comodino, estar convencidos y convencer al árbitro de que el líder sigue siendo el silbante. Esta semana hubo arbitrajes brillantes donde se muestra que el líder es el central y ahí no hay VAR que incomode”, explicó.