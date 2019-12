Veracruz desafiliado, y sin descenso el Clausura 2020

Ayer fue el día en el que se le dictó sentencia al Club Tiburones Rojos de Veracruz. En la reunión entre personalidades de la Liga MX, Ascenso MX, Liga Premier y Sector Amateur se validó la decisión de desafiliar a Veracruz y, con esto, sacar a Fidel Kuri del organigrama del futbol mexicano. Dos representantes legales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se presentaron en el estadio Luis Pirata Fuente, pero ningún encargado los recibió, por lo que volverán hoy para notificar formalmente la desafiliación.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, afirmó en una entrevista mañanera la decisión de desafiliar al Club Veracruz, por lo que la Liga MX no sufrirá descenso el próximo semestre, sólo el ascenso del club que logre coronarse en el Ascenso MX. “Se dio la Asamblea General de la Federación Mexicana, en donde, por unanimidad, se resolvió la desafiliación del Veracruz en cada una de sus divisiones. El día de hoy, el abogado, junto con un notario, buscó hacer la notificación, no se logró, pero el día de mañana lo volverán a hacer”, dijo en exclusiva para la televisora donde anteriormente laboraba. El ahora presidente de la FMF también resaltó que los jugadores quedan en calidad de agentes libres, lo que significa que se podrán contratar con el equipo que deseen rumbo al Clausura 2020. Casos como los de Jurado, Peñalba y Menéndez son los que más revuelo causaron. Pese a la noticia, once elementos del primer equipo se presentaron en las instalaciones del Pirata Fuente para realizar la pretemporada: Leobardo López, Melitón Hernández, Cristian Menéndez, Gabriel Peñalba, Gaspar Íñiguez, Carlos Gutiérrez, Jesús Henestrosa, Juan Kayser, Omar Novelo y Rodrigo Hernández realizaron labores en el entrenamiento matutino de los escualos.

Al finalizar la práctica, Leobardo López, elemento de experiencia de los escualos, resaltó que no saben nada de la situación. Destacó que cumplirán con lo que dicta su contrato hasta que les avisen lo contrario.