¡Grande! Cristiano Ronaldo detiene autobús para abrazar a niño enfermo

Cristiano Ronaldo lo vuelve a hacer…

Esta vez fue la figura afuera de la cancha y sigue demostrando que sus fans más pequeños son muy importantes para él.

Foto: AFP

A las afueras de la concentración de la Selección de Portugal, un niño lo esperaba pacientemente con una pancarta que decía: “Cristiano, dame un abrazo”.

El delantero de la Juventus pidió al chofer del autobús de la Selección portuguesa que se detuviera, hizo que el pequeño se subiera, lo saludó y se tomaron la fotografía, cumpliendo el sueño del niño.

🙏 @cristiano stops the 🇵🇹 bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo ❤ pic.twitter.com/JPyZVscVer — 433 (@official433) 8 de junio de 2019

No es la primera vez que CR7 tiene este tipo de gestos, incluso apoya varias iniciativas a favor de niños enfermos y hasta ha defendido a los que han entrado a la cancha para abrazarlo.

En su tierra natal, Cristiano Ronaldo está listo para liderar este domingo a Portugal que se enfrentará ante Holanda en la gran final de la primera Liga de las Naciones de Europa.