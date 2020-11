[Video] El día que Maradona habló de su muerte

Aunque suena atípico, Diego Armando Maradona llegó a hablar de su propia muerte.

El ícono argentino aprovechó el micrófono y las cámaras de su programa "La noche del 10" para hacerse una entrevista a sí mismo dónde la pregunta que más conmovió a todos fue aquella en la que se cuestionó qué palabras se diría en el cementerio: “Gracias por haber jugado al futbol porque es el deporte que me dio más alegrías y libertades”, respondió.

Por otro lado, el astro recalcó la frase que le hubiera gustado ver en su lápida: “Gracias a la pelota, eso es lo que pondría”, señaló.

De igual manera, no perdió la oportunidad para hablar sobre las drogas y confesó que en alguna ocasión llegó a pensar que no iba a poder salir de dicha adicción: “Para el que se droga cuando te viene el bajón, tenés que drogarte para seguir y es una cadena. Ahí es donde te viene la desesperación de no poder irte, es era el miedo de no llegar al final”, externó con sentimientos encontrados.

Finalmente, mencionó a Claudia Villafañe, con quien contrajo matrimonio en el 89’. ‘El Pelusa’ arrojó: “¿Qué me gustaría que diga Claudia cuando esté muerto?...Es claro. Aunque estés muerto, te sigo amando”, cerró.

Cabe recordar que dicha entrevista se transmitió por la televisión argentina en canal Trece. ‘La noche del 10’ tuvo 13 episodios y ganó como mejor programa de interés general en los premios Martín Fierro 2005.

Aquí la entrevista completa









