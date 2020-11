Raúl Jiménez sale en camilla tras brutal choque de cabezas con David Luiz

Raúl Jiménez y David Luiz sufrieron un choque de cabezas muy fuerte que obligó al mexicano a salir en camilla.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En un tiro de esquina, el atacante del Wolverhampton fue a buscar el balón, pero impactó su cabeza con la del brasileño David Luiz, quien también se fue al piso.

Debido a la gravedad de la colisión, inmediatamente ingresaron las asistencias para atender a los jugadores.

Here’s that Raúl Jiménez - David Luiz collision. So, so scary. #ARSWOL pic.twitter.com/M5NUcD6f1e — Tomás Mier (@Tomas_Mier) November 29, 2020

El brasileño logró permanecer en el encuentro con un vendaje mientras Jiménez salió en camilla y con oxígeno.

Fabio Silva ingresó en reemplazo del "lobo mexicano". El partido se encontraba sin anotaciones cuando vino el choque.

Hasta el momento el equipo de Jiménez no ha dado más detalles sobre su estado de salud.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer