Hospitalizan a Raúl Jiménez tras brutal choque con David Luiz

Raúl Jiménez fue trasladado a un hospital tras sufrir un brutal golpe en la cabeza en una acción con el defensa del Arsenal David Luiz, este domingo en la 10ª jornada de la Premier League.

En el minuto 6 del partido, en un saque de esquina a favor del Arsenal, David Luiz buscó rematar el balón en el primer palo, pero lo que se encontró fue la cabeza del delantero mexicano.

Ambos jugadores quedaron tendidos sobre el césped y los compañeros de ambos reclamaron inmediatamente la asistencia de los servicios médicos.

David Luiz pudo reincorporarse y seguir el juego con un aparatoso vendaje en la cabeza, antes de ser sustituido al descanso, pero Jiménez fue sacado del campo en camilla después de haber sido atendido por los médicos durante más de 10 minutos.

Tras el partido, el entrenador de los 'Wolves' Nuno Espirito Santo confirmó que Jiménez está consciente y responde al tratamiento, tal como había avanzado el canal Sky Sports.

"Está despierto y consciente. Está en buenas manos. Esperamos y rezamos para que esté bien porque es en lo único que estamos pensando ahora", declaró por su parte el capitán Connor Coady.

Esta acción volverá a sacar a la luz el frecuente debate sobre la protección de los futbolistas en los casos de fuerte conmoción en la cabeza y dará argumentos para los que defienden que los jugadores sean sustituidos inmediatamente en casos como éstos.

