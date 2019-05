¡De gladiador a gladiador! Sin Cara visita a su amigo Raúl Jiménez

El luchador mexicano Sin Cara está en tierras inglesas para visitar a su amigo Raúl Jiménez, el delantero estrella del Wolverhampton de la Premier League.

Luego de que el goleador del Wolves le envió una invitación al luchador para el último encuentro de la temporada, el gladiador no lo dudó y viajó a Inglaterra.

Varios jugadores del club no perdieron la oportunidad para tomarse fotos con el luchador de la WWE, posando como él y con la máscara especial que tiene el logo del equipo inglés.

.@SinCaraWWE gets a unique welcome to Wolves from the captain, who then struggles with a mask, before the wrestler is reunited with his old friend @Raul_Jimenez9!



Posteriormente, los amigos se reunieron.

Raúl Jiménez se acercó a fundirse en un abrazo con su amigo, para luego regalarle una camisa del equipo con el nombre de Sin Cara y el número “9” que porta el delantero.

El luchador, muy gustoso, se puso la camiseta y posó para tomarse fotos con su amigo, que más tarde subió a sus redes sociales.

Wolverhampton jugará este sábado en el Molineux Stadium para enfrentar la última jornada de la Premier League ante un Fulham necesitado de puntos para salvarse del descenso. En cuanto a Sin Cara, se espera que esté presente en el estadio para apoyar al equipo y por supuesto a Raúl Jiménez.