[Videos] Los goles de Gareth Bale que lo coronaron el mejor jugador de la final

KIEV.- El comité de observadores técnicos de la UEFA para la final de la Champions League eligió al galés Gareth Bale el mejor jugador del partido.

BELLEZA DE GOL. GARETH BALE Y SU MEJOR GOL DE SU CARRERA ⚽️🚨💥 pic.twitter.com/XniYE2XDm8 — Víctor Razo (@vhrazo) 26 de mayo de 2018

El galés, que saltó al campo en el minuto 61 en sustitución de Isco Alarcón, anotó los dos tantos con los que el cuadro blanco desequilibró el encuentro ante el Liverpool (3-1), ya que hasta ese momento el resultado era de empate a uno.

Así fue el segundo gol de Gareth Bale pic.twitter.com/GfZgvzrDgx — Juan Pasten (@juanpasten2010) 26 de mayo de 2018

Bale adelantó al Real Madrid con una preciosa chilena y cerró el encuentro con un disparo lejano que se le escapó al meta del Liverpool, el alemán Loris Karius.

La votación por internet del mejor jugador de la final para el público general se cerrará este domingo.

También se despide de los merengues

El héroe del Real Madrid en la victoria sobre el Liverpool también dejó entrever que dejará el club blanco el próximo verano porque necesita jugar “todas las semanas”, algo que “por una razón u otra no ha sucedido esta temporada”.

“Tuve una lesión a principios de temporada que me mantuvo cinco o seis semanas fuera, pero luego he estado bien, en forma, y no he tenido continuidad. Necesito jugar todas las semanas y eso, por una razón u otra, no ha sucedido”, declaró Bale al término del encuentro.

“Este verano tengo que sentarme con mi agente y ver qué hago”, dijo el ’11’, de quien se rumorea que podría regresar a la Premier League, a la cadena británica BT Sport.

El autor de un doblete esta noche en Kiev aireó, además, su “decepción” por no haber sido titular, aunque señaló que la intención que tenía al salir desde el banquillo era “tener un impacto positivo” y lo tuvo.