Viviana Michel nueva jugadora del América femenil

A pesar de su belleza y la locura que ha provocado en redes sociales desde su arribo al Nido de Coapa, Viviana Michel conserva intacta esa sencillez e ingenuidad que le caracterizan. Todos la voltean a ver, su físico impacta, llegó como refuerzo de lujo, además fue seleccionada nacional. Su currículum llama la atención, pero ni con eso tiene asegurado su lugar. La tapatía vino a pelear un puesto. Fácil no es



“La verdad es que estoy emocionada y ansiosa de pisar la cancha”, comparte la muchacha en entrevista con ESTO, consciente de que la titularidad no será automática. “Entiendo que ganarme un puesto en el once no será fácil, porque hay muy buenas jugadoras en la institución, pero anhelo demostrar que también puedo”, revela la cautivadora jovencita, cuya ambición apunta hacia el bicampeonato azulcrema.

Hace dos años, Vivi emigró a Estados Unidos, donde le abrieron la puertas para unirse a las filas del Tennessee Tech, sin embargo, una lesión de meniscectomía parcial en la rodilla derecha le bloqueó la oportunidad, y cuando todo parecía perdido, Leonardo Cuéllar, estratega de América femenil, le devolvió las alas que necesitaba.

“Para mí el futbol es una pasión y allá me dijeron que después de la lesión ya no iba a volver a jugar, y que si me hacían la operación no me garantizaban quedar al cien por ciento”, explica mientras una lágrima desborda su mejilla de porcelana, al hacer fiel memoria del dolor que experimentaba. “Regresé a México, donde me operaron y se dio la oportunidad de entrar al club”, revela. “El profe Leo se acordó de mí y confió en mi habilidad, así que de verdad estoy muy agradecida, porque esta oportunidad vale oro”.

Ante la exigencia que representa portar los colores de uno de los cuatro grandes, la delantera descarta sentir temor y, por el contrario, asume la responsabilidad.

“Entiendo esa parte, porque es un club con mucha historia, uno de los mejores del país, pero por eso es que me preparé, para dar lo mejor de mí y poder representarlo dignamente”, asegura sonriente la delantera Viviana Michel Lomelí.

QUIERE EL GOL

Michel sigue en proceso de recuperación, por lo que su debut tardará un poco, mas ella anhela que llegue el día de su presentación con las Águilas rosas. “Quiero empezar bien, hacer gol y que el equipo se lleve la victoria; son las cosas que te puedo decir, ya que tengo tantas en mente para cuando llegue la ocasión”, remata, certera como su estirpe.