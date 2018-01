Walter Montoya fue presentado con Cruz Azul

La vida como el balón, da muchas vueltas en el futbol. Walter Montoya, flamante refuerzo de Cruz Azul, lo experimentó en carne propia. Su llegada a la institución cementera se aplazó por unos años; sin embargo, el destino tenía en sus planes otorgarle la camiseta ‘10’ la de la histórica institución cementera.

El “Chaque” (es el traspaso más caro en la historia celeste) se une a La Máquina con el deseo de escribir una historia exitosa a corto plazo y defender con el alma la prenda que le heredó Christian Giménez, referente azul en la historia contemporánea.

“La verdad es que fue una coincidencia, que yo venga y use su camiseta (Christian Giménez), para mí es un privilegio, vengo a hacer mi historia y dar todo por Cruz Azul que es lo más importante”, reveló el volante en su presentación oficial.

Su andar en el Viejo Continente lo convirtió en un futbolista mejor preparado y maduro, a pesar de que tuvo poca actividad con el Sevilla. Aguerrido, fuerte y hábil entre sus características principales en el terreno de juego.

“En Sevilla no me tocó jugar mucho, pero fue un año de mucho aprendizaje; soy un jugador más completo, que corre mucho, dejo el alma en cada pelota y aquí no será diferente, ya me conocerán en la cancha, tengo muchas ganas e ilusión”, acentuó el originario del Chaco, Argentina.

Fue valiente en sus primeras declaraciones con la camiseta celeste; no tiene miedo por la sequía cementera de más de dos décadas en la Liga MX y representará con orgullo la grandeza que forjó a Cruz Azul en el futbol mexicano.

“Sí conozco la historia, sé que son muchos años de sequía, pero yo estoy aquí para escribir nueva historia y no pensar en el pasado. Desde hace dos o tres años atrás el Cruz Azul me quiso, por ahí decidí otra cosa, ahora tenía muchas ganas acá, me quedé un poco intrigado y esta vez no dudé de llegar a este equipo, uno de los más grandes”, señaló con firmeza.

Por último, Montoya ponderó a la Liga MX como una competencia de alta calidad entre las mejores del planeta “Llegar a México me entusiasma, me pone feliz estar aquí y jugar en una de las mejores ligas”.