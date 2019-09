William Da Silva defiende a La Volpe

Toluca.- La incertidumbre sigue presente en el campamento de los Diablos Rojos, la falta de resultados está ahogando al equipo y cuando los argumentos empiezan a escasear, es el orgullo y la vergüenza deportiva la que hace que jugadores como William Da Silva salgan a dar la cara para defender el trabajo de Ricardo La Volpe.

El brasileño sabe que han tocado fondo y lejos de disculparse, el mediocampista asumió la parte de culpa que le toca a los jugadores e insistió que desafortunadamente en estas crisis al primero que se señala es al entrenador.

“No es justo porque fue el mismo La Volpe el que el torneo pasado nos ayudó a levantar esto. Todo cae sobre la espalda del profe, pero los que salen a la cancha somos nosotros. El 70 por ciento del trabajo es de nosotros, el entrenador con lo que sabe y lo que te puede aportar es un 30 por ciento, lo demás, la chamba la tenemos que hacer nosotros, siento que es injusto ponerle las culpas a él, los jugadores tenemos más culpa y no se vale que todo sea con los entrenadores”, señaló el jugador brasileño.

Sobre esto, el mediocampista escarlata admitió que la situación ya los ha superado y sólo esperar defender la historia y no seguir manchando el prestigio del equipo.

“Esta historia no se puede dejar manchar, nos dieron la oportunidad, la confianza de portar la playera, de defender este escudo, nos duele salir de nuestra cancha viendo el coraje y enojo de la gente. Ellos pagan un boleto y quiere ver al Toluca que estaban acostumbrados, nos duele no representarlo a la altura, tocamos fondo, pero es por orgullo de debemos seguir saliendo a la cancha y representar estos colores”, argumentó el futbolista.

William asumió personalmente la responsabilidad de la crisis y reiteró que no pondrá excusas ante el mal paso que se vive, “me encantaría representar al Toluca que la gente extraña, conozco la historia del club, soy el primero en levantar la mano y hacerme cargo de lo que esta pasando, no tengo porque venir a excusarme, me dieron la chamba de defender estos colores con todo mi esfuerzo y no puedo acobardarme y poner excusas”.