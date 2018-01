Yo pongo una parte para que venga “Chicharito”: Jair Pereira

Guadalajara, Jalisco.- El defensa mexicano Jair Pereira se presentó a la conferencia de prensa de Chivas con un deseo muy particular para el Clausura 2018, y es que el “Comandante” manifestó que quiere la vuelta de Javier “Chicharito” Hernández al Rebaño, luego de que el delantero no ha encontrado la regularidad deseada en el West Ham de Inglaterra.

“(Sería) bienvenido, yo pongo una parte para que venga el buen ‘Chícharo’. Todos sabemos que es goleador nato, que aporta y tiene una actitud impresionante con la que entrena, siempre quiere mejorar. Si viene a Chivas, pues ojalá pudiera pasar, a pesar de que tenemos buena delantera, siempre tener a alguien como él es bienvenido. Se va a armar la vaquita y ojalá venga”, señaló.

El jugador, ausente por lesión en la Jornada 1 ante Toluca, se dijo listo para encarar el partido ante Cruz Azul en el estadio Akron si Matías Almeyda así lo desea.

“Es una lesión muy difícil, pero ya no me molesta, he entrenado al parejo y se me ha exigido; debo empezar a retomar el nivel y la condición física. Me siento bien, si Matías piensa que debo estar en el campo, pues estoy listo”, explicó.

Sobre la competencia que tendrá por hacerse de un puesto en la zaga central de los rojiblancos, se dijo abierto.

Ahora mismo Chivas cuenta con Hedgardo Marín, Miguel Basulto y Oswaldo Alanís, luego de que se confirmara su reincorporación.

“Cada uno en esta posición queremos jugar y ser titulares; la decisión será de Matías, pero hay buena competencia interna”, dijo.

Al ser cuestionado por la visita de Cruz Azul a la casa del Rebaño, el futbolista se mostró motivado por enfrentar a un cuadro como La Máquina, remarcando que Chivas está para competir con quien sea.

“La motivación es estar en casa, saber que no podemos regalar puntos y estamos con esa mentalidad. Cruz Azul es de los más grandes y desde el inicio nos ponemos la vara alta de competirle a cualquiera”, expresó.